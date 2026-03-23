Cocquio Trevisago
A Cocquio Trevisago in biblioteca una lezione gratuita di difesa personale
Appuntamento giovedì 26 marzo per scoprire il “Metodo Globale di Autodifesa“
Un’opportunità per avvicinarsi al tema della sicurezza personale e acquisire strumenti utili nella vita quotidiana. A Cocquio Trevisago è in programma un corso di difesa personale basato sul Metodo Globale di Autodifesa, con una lezione gratuita aperta alla cittadinanza.
L’iniziativa si terrà giovedì 26 marzo alle ore 19.30 presso la Biblioteca comunale “E. Gallico”, in Contrada Motto dei Grilli. L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere tecniche di base e principi fondamentali dell’autodifesa, in un contesto accessibile anche a chi non ha esperienza.
Promosso nell’ambito delle attività locali, il corso punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza, offrendo strumenti pratici per affrontare situazioni di rischio.
Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale 0332.975018 – biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it