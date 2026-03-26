A correre per combattere l’Alzheimer a Gavirate, anche gli atleti in carrozzina dei Maratonabili
Domenica 29 marzo sul lungolago di Gavirate si potranno incontrare i ragazzi e i volontari dei Maratonabili, conoscere le attività dell'associazione e scoprire come diventare a propria volta uno spingitore
Domenica 29 marzo, a gareggiare in riva al lago di Varese per sostenere le famiglie che affrontano l’Alzheimer, ci sarà un gruppo di atleti speciali. Sulla linea di partenza dal lungolago di Gavirate partiranno anche i ragazzi in carrozzina dei Maratonabili.
Grazie a delle particolari sedie rotelle e all’impegno dei volontari, alla manifestazione di Gavirate avranno quindi la possibilità di provare le emozioni dello sport anche un gruppo di giovani che non possono camminare.
Un’iniziativa di solidarietà affianco alla tradizionale manifestazione sportiva organizzata da Progetto Rughe, che ogni anno porta a Gavirate corridori grandi e piccoli per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie che devono fare i conti con le sfide quotidiane dettate dalla malattia di Alzheimer.
“Quater Pass par Gavirà – Run for Alzheimer”: a Gavirate camminata solidale il 29 marzo
Durante l’evento, le persone interessate potranno incontrare gli atleti e i volontari, conoscere meglio le attività dei Maratonabili e scoprire come diventare a propria volta uno spingitore per accompagnare nuovi giovani verso i prossimi traguardi.
Tra i volontari ci sarà anche Francesco Mininni, atleta che ha accompagnato tanti giovani in carrozzina lungo maratone e corse di resistenza in tutta Italia. Mininni aveva raccontato la sua storia ai microfoni di Radio Materia.
«Così presto le mie gambe a chi non può correre la maratona», la storia di Francesco Mininni
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