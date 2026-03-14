A Fagnano Olona teatro per i più piccoli con la rassegna RaTeRà: spettacolo il 22 marzo

Prosegue a Fagnano Olona la seconda edizione di RaTeRà – Rassegna Teatro Ragazzi, il progetto culturale dedicato a bambini, ragazzi e famiglie promosso dal CRT “Teatro-Educazione” in collaborazione con il Tavolo del Patto Educativo Territoriale di Fagnano Olona.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 22 marzo alle ore 16 all’Asilo Infantile Scuola Materna, in piazza A. Di Dio 10, con lo spettacolo “Prima, adesso e sopo! Storie che parlano da lontano” interpretato da Maria Luce Giardini.

Lo spettacolo prende spunto dalle favole di Esopo, racconti nati nell’antica Grecia che ancora oggi parlano di valori umani attraverso gli animali protagonisti delle storie. La narrazione parte dalla vicenda simbolica di un uomo “brutto e muto” che, dopo aver aiutato una persona di passaggio, riceve il dono della parola da una dea: da qui prende forma un racconto che attraversa il tempo fino ai giorni nostri.

In scena il narratore incontra gli animali delle favole, realizzati in cartapesta e materiali di recupero, dando vita a uno spettacolo che unisce racconto e teatro di figura.

Maria Luce Giardini, insegnante di teatro per bambini e ragazzi, porta avanti un lavoro artistico fondato sull’idea di un teatro inclusivo, educativo e liberatorio, capace di trasmettere valori e creare momenti di condivisione tra generazioni.

La rassegna RaTeRà nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura del territorio attraverso il linguaggio teatrale, creando occasioni di incontro per la comunità e proponendo spettacoli che affrontano temi educativi e sociali come emozioni, diversità, rapporti tra generazioni e conflitti. Gli appuntamenti coinvolgono diversi spazi educativi e urbani del territorio, trasformandoli in luoghi di dialogo e creatività.

L’evento è gratuito ed è adatto a bambini dai 3 anni in su.