A Ferno la lezione concerto “la musica contemporanea vista dall’interno”

La lezione concerto di Augusto Gentili unisce didattica e ascolto dal vivo per comprendere l’evoluzione delle forme musicali attuali

Ferno ospita il compositore Augusto Gentili per una serata dedicata ai meccanismi della creazione sonora moderna che unisce l’ascolto alla spiegazione tecnica. L’appuntamento con la lezione concerto dal titolo La musica contemporanea vista dall’interno è fissato per venerdì 27 marzo negli spazi dell’Alleanza Cooperativa San Martino di via Mazzini 16.

L’iniziativa rientra nel ciclo dei Percorsi d’arte e nasce dalla sinergia tra la storica realtà cooperativa e diverse associazioni attive tra il Varesotto e l’Altomilanese.

L’evento si avvale della collaborazione del Gruppo Culturale della Comunità Parrocchiale San Paolo VI di Ferno, Lonate Pozzolo, Sant’Antonino e Tornavento, insieme al contributo del Circolo Fotografico Bustese. L’obiettivo della serata è quello di offrire una chiave di lettura diretta sulle strutture armoniche e ritmiche del presente, cercando di superare le barriere che spesso rendono ostico l’approccio dei non addetti ai lavori verso i linguaggi musicali più recenti.

Il programma dell’incontro a Ferno, che ha inizio alle 21, si sviluppa come un racconto dove l’esecuzione dal vivo serve a illustrare i concetti teorici espressi dal relatore. L’ingresso alla sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire l’estetica musicale attuale sotto la guida di un interprete esperto.