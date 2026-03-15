A Gallarate i detriti bloccano lo sgrigliatore del torrente Sorgiorile: allagata la zona a Cascinetta

Le piogge intense che hanno interessato il Varesotto nella giornata di sabato 14 marzo e durante la notte hanno provocato diversi disagi anche nella mattinata di domenica 15 marzo. A Gallarate si è verificato un allagamento nel quartiere di Cascinetta a causa della piena del torrente Sorgiorile.

Galleria fotografica Esonda il Sorgiorile a Gallarate 4 di 17

Il problema si è verificato in corrispondenza dello sgrigliatore di via G.J. Rossi, uno dei due dispositivi installati recentemente lungo il corso d’acqua per trattenere i detriti trasportati dalla corrente.

Il torrente esce e l’acqua invade le strade

A causa della grande quantità di materiale trascinato dalla piena – rami, foglie e altri detriti – lo sgrigliatore di via del Lavoro si è bloccato, accumulando una massa consistente: la Protezione civile assicurava un presidio notturno in zona, ma non è riuscita a sbloccare il manufatto, che è stato completato solo pochi mesi fa.

Il problema principale, però si è verificato sull’altro sgrigliatore, quello in via G. J. Rossi, poco più a valle dove la massa di vegetazione trascinata giù dalla collina di Premezzo ha finito per ostruire il deflusso dell’acqua.

Il letto del torrente Sorgiorile si è così parzialmente ostruito e l’acqua ha iniziato a fuoriuscire, invadendo alcune strade del quartiere nelle vicinanze di via Pegoraro, nella zona di Cascinetta (via Goito, G.J Rossi, Buffoni).

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia locale, impegnati nelle operazioni per liberare il passaggio dell’acqua e far defluire il torrente (l’accumulo d’acqua è stato fatto defluire già intorno alle 11:30).

Sono arrivati anche il sindaco Cassani, l’assessore Rech che aveva seguito il progetto degli sbriglia tori e l’assessore alla Polizia locale Dall’Igna.

In via del Lavoro si è evitato l’allagamento della strada principale, grazie all’intervento della Protezione civile che ha posizionato una barriera anti alluvioni. L’acqua si è però accumulata nel primo tratto di via Sorgiorile, ancora alle 13 allagata.

La situazione è monitorata mentre proseguono gli interventi per rimuovere i detriti accumulati, con l’arrivo anche di un mezzo della Provincia.

” Voglio ringraziare i volontari della Protezione civile, che hanno presidiato via del Lavoro durante la notte, e gli agenti della polizia locale, che avevano già anticipato il turno del mattino per monitorare la situazione” dice l’assessore Dall’Igna.

Resta da capire come evitare il problema in futuro, rendendo pienamente operativi gli sgrigliatori.