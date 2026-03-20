A Gallarate il premio che ricorda Cristiana Macchi Forni

Sabato 21 marzo alle 15.45 la città di Gallarate ospiterà il premio letterario “Cristiana Macchi Forni“ nella Sala Comunale ex Scuderie Martignoni di via Venegoni 3.

Il Premio è dedicato all’imprenditrice gallaratese che i clienti hanno seguito per oltre 30 anni, suoi i negozi Thun in città: esempio di vita operosa condotta sempre con spirito altruistico, benefattrice con un sorriso per tutti, scrittori compresi.

L’evento di Premiazione dei vincitori nelle sezioni Racconti e Poesia è organizzato dalla Associazione Culturale La Scintilla (34° evento). Patrocinato dal Comune e alla presenza delle autorità, verrà presentato dalla giornalista Anna De Pietri.

I componenti della Giuria e del Consiglio Direttivo dell’associazione culturale (Giuseppe Agnesina scrittore, Stefano Bandera divulgatore, Claudio Bossi ricercatore, Adelfo Maurizio Forni presidente, Alberto Guenzani storico, Anna Lorenzini editor, Michele Miano architetto, Lidia Sbalchiero poetessa) consegneranno i riconoscimenti.

Ospiti d’onore il dott. Mirto Crosta già presidente di CRI Gallarate e la campionessa di sci Piera Macchi, premiati come testimoni del territorio, per l’impegno nel volontariato e nello sport, e a sostegno della cultura.

Al Premio hanno aderito scrittrici-scrittori da tutte le aree, più di 100 opere e 100 autori vagliati dalla Giuria.

Durante la manifestazione verranno raccolte le adesioni dei Poeti e Narratori che intendono parteciperanno alla pubblicazione di due Antologie, di Poesia e Racconti.

PREMIO letterario CRISTIANA MACCHI FORNI: PREMIATI

SEZIONE B RACCONTI

Menzione di Merito

Rossana Girotto: “La liberté’’

IRIS Onlus: “Mattoni’’

Gabriella Volpi: ”La regola del muretto’’

Premio speciale della Giuria:

Emilio Paccioretti: “La regina dei baselli’’

Diploma d’Onore:

Patrizia Birtolo: “Anno Vecchio, Anno Nuovo’’

Maria Francesca Giovelli: “Il fazzoletto da testa’’

3° Classificato : Stefano Simonini, “Il sabato del signor Giovanni’’

2° Classificato : Giulio Redaelli, “Il Marino’’

1° Classificato : Leonardo Villa, “Una brutta notizia’’

SEZIONE A POESIA

Menzione di Merito

Maurizio Bacconi: “Respiro’’

Franca Calcabotta Sirica: ‘‘Da lassù”

Roberto Gamba: “Nel respiro del giorno”

Egizia Venturi: “Fiera paesana”

Premio Speciale della Giuria

Emanuela Molinari : “Quel calore che resta’’

Diploma d’Onore

Chiara Pinton: ‘’Non rivoglio indietro il cuore’’ ‘

Diletta Lombardo: ‘’L’inverno delle acque lacustri’

Carlo Zanutto: ‘’A mio padre’’

Marika Carlino: ‘’Bambolina in biscuit’’

2° Classificato ex aequo: Barbara Barducco “Raccontami chi sei”

2° Classificato ex aequo: Annamaria Rizzato “Sorsi di tempo”

1° Classificato : Flavio Provini “La crepa sul cuore”

La premiazione è fissata per Sabato 21 Marzo 2026 alle ore 15.45 a Gallarate presso la Sala Comunale SCUDERIE MARTIGNONI via M. Venegoni 3.

I prossimi appuntamenti di La Scintilla

35° evento, Sabato 18 aprile 2026, ore 15,45

SALA RUSNATI, via Rusnati 1, Gallarate.

INCONTRO con l’Autrice SARA MAGNOLI, intervistata da Stefano Bandera e presentazione delle sue opere più recenti.

36° evento, Sabato 16 maggio 2026, ore 15,45

SALA RUSNATI, via Rusnati 1, Gallarate

Rassegna LIBRI PER L’ESTATE: proposta di 20 Autori, Poesia e Narrativa, con reading delle opere.

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In autunno, tra i vari eventi confermati (calendario complete in uscita ad aprile) è prevista la presentazione del libro GALLARATE PER IMMAGINI di Piermichele Miano (a seguito dell’esposizione in Comune del novembre 2025).