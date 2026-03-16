A Gallarate la Via Crucis nelle vie del centro
Il percorso, nella serata di venerdì, toccherà diverse vie della zona più centrale, anche se l'evento religioso è promosso da tutte le parrocchie cittadine
Venerdì 20 marzo, nel tempo della Quaresima, le parrocchie cittadine promuovono la tradizionale Via Crucis cittadina. L’appuntamento è alle 20.45 con partenza dal Centro della Gioventù e arrivo alla Basilica di Santa Maria Assunta.
Durante la Quaresima i venerdì sono tradizionalmente considerati giorni “aliturgici”, nei quali non si celebra l’Eucaristia, ad eccezione dei casi in cui cadano la solennità di San Giuseppe o quella dell’Annunciazione del Signore. Per questo motivo nelle parrocchie si svolge il pio esercizio della Via Crucis.
Il percorso della processione attraverserà alcune vie del centro cittadino: via Don Minzoni, via Giuseppe Maria Bonomi, largo Camillo Boito, via Giovanni Trombini, via Francesco Poma, largo Donatori del Sangue, via Damiano Chiesa, via Cavour, largo Guido Camussi, corso Italia fino a raggiungere piazza Libertà.
Sono previste sei stazioni con momenti di preghiera davanti alla croce lungo il cammino: alla Cappella dell’Ospedale in via Giuseppe Maria Bonomi, al Parco don Luigi Giussani in via Giovanni Trombini, all’incrocio di largo Donatori del Sangue, davanti al Palazzo del Broletto in via Cavour, all’ingresso della zona pedonale di corso Italia e infine sul sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta in piazza Libertà.
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