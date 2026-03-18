A Gallarate proseguono i disagi ferroviari dopo il guasto al treno merci

Continuano anche in serata i disagi ferroviari a Gallarate a causa del guasto alla locomotiva di un treno merci avvenuto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 18 marzo, all’uscita della stazione, sul ponte sopra via Ronchetti.

Se nel primo momento si parlava di ritardi contenuti, nel corso del pomeriggio la situazione si è aggravata sensibilmente, fino a comportare di fatto il blocco dei collegamenti verso Varese per diverse ore. Numerosi treni sono stati cancellati e i viaggiatori hanno dovuto affrontare lunghe attese senza alternative immediate.

Secondo le segnalazioni dei pendolari, per gran parte del pomeriggio non è stato possibile trovare treni in partenza verso Varese. C’è chi, dopo aver atteso inutilmente in stazione, ha scelto di rientrare con mezzi alternativi già attorno alle 15.

La circolazione, stando alle informazioni disponibili, è ripresa solo verso le 18, ma la situazione resta ancora fortemente compromessa. Anche in serata i tabelloni della stazione di Gallarate segnalano numerose cancellazioni e ritardi molto consistenti, in alcuni casi fino a 200 minuti.

Il guasto al pantografo della locomotiva ha avuto effetti a catena su tutto il nodo ferroviario, coinvolgendo non solo la linea del Sempione ma anche le direttrici verso Varese e Luino. La normalizzazione del servizio appare ancora in corso, mentre i disagi per i pendolari proseguono ben oltre l’orario di punta del rientro.