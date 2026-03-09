Varese News

A Gavirate un incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum sulla giustizia

L'appuntamento è per venerdì 13 marzo nella sala consiglio comunale di Gavirate. Saranno presenti Simonetta Matone, deputata alla Camera, Andrea Pellicini, deputato e avvocato, e Giacomo Iametti, avvocato e vicepresidente della Provincia di Varese

Un incontro pubblico dedicato al tema del referendum sulla giustizia e alle ragioni del “Sì”. È quello in programma venerdì 13 marzo alle ore 21 nella Sala Consiglio Comunale di Gavirate. La serata vedrà la partecipazione di Simonetta Matone, deputata alla Camera, Andrea Pellicini, deputato e avvocato, e Giacomo Iametti, avvocato e vicepresidente della Provincia di Varese. A moderare l’incontro sarà l’avvocata Giovanna Rovera.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire i contenuti dei quesiti referendari e discutere delle proposte di riforma del sistema giudiziario, attraverso il confronto con esponenti politici e professionisti del settore legale.

L’iniziativa è promossa dalle realtà politiche locali della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. La partecipazione è aperta al pubblico.

Pubblicato il 09 Marzo 2026
