A Giubiasco parte la formazione della Polizia cantonale: obiettivo 10 nuovi gendarmi
Il percorso prevede due anni tra formazione in aula e pratica nei Corpi di appartenenza per ottenere l’Attestato professionale federale
Ha preso avvio questa mattina alle 8 a Giubiasco la Scuola della Polizia cantonale del V circondario d’esame (SCP 2026). Ad accogliere i nuovi aspiranti sono stati il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, il capo della Sezione formazione, capitano Christophe Cerinotti, e il direttore del Centro formazione di polizia (CFP) Andrea Pronzini, che hanno rivolto ai presenti i loro discorsi ufficiali di benvenuto.
La Polizia cantonale ha annunciato l’assunzione di 10 nuovi aspiranti gendarmi, di cui 7 uomini e 3 donne. Alla Scuola parteciperanno inoltre 3 aspiranti delle Polizie comunali (3 uomini), 2 della Polizia dei Trasporti (2 uomini), 3 della Polizia militare (un uomo e 2 donne) e 3 della Polizia cantonale dei Grigioni (2 uomini e una donna).
Il percorso formativo che conduce all’esame professionale per il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia si articola in due anni. Il primo si svolge come aspirante presso la Scuola di polizia del V circondario d’esame, mentre il secondo anno prevede l’impiego nei rispettivi Corpi di appartenenza come gendarmi o agenti in formazione.
Con l’avvio della SCP 2026 si rinnova così l’impegno nella formazione delle nuove leve chiamate a operare nei diversi corpi di polizia del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.