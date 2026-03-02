A Giubiasco parte la formazione della Polizia cantonale: obiettivo 10 nuovi gendarmi

Ha preso avvio questa mattina alle 8 a Giubiasco la Scuola della Polizia cantonale del V circondario d’esame (SCP 2026). Ad accogliere i nuovi aspiranti sono stati il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali, il capo della Sezione formazione, capitano Christophe Cerinotti, e il direttore del Centro formazione di polizia (CFP) Andrea Pronzini, che hanno rivolto ai presenti i loro discorsi ufficiali di benvenuto.

La Polizia cantonale ha annunciato l’assunzione di 10 nuovi aspiranti gendarmi, di cui 7 uomini e 3 donne. Alla Scuola parteciperanno inoltre 3 aspiranti delle Polizie comunali (3 uomini), 2 della Polizia dei Trasporti (2 uomini), 3 della Polizia militare (un uomo e 2 donne) e 3 della Polizia cantonale dei Grigioni (2 uomini e una donna).

Il percorso formativo che conduce all’esame professionale per il conseguimento dell’attestato professionale federale di agente di polizia si articola in due anni. Il primo si svolge come aspirante presso la Scuola di polizia del V circondario d’esame, mentre il secondo anno prevede l’impiego nei rispettivi Corpi di appartenenza come gendarmi o agenti in formazione.

Con l’avvio della SCP 2026 si rinnova così l’impegno nella formazione delle nuove leve chiamate a operare nei diversi corpi di polizia del territorio.