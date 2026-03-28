A Golasecca c’è la quarta lista, “Dimensione paese” candida Andrea Tovaglieri

C’è anche una quarta lista a Golasecca: la civica “Golasecca dimensione paese” sostiene la candidatura a sindaco dell’agronomo Andrea Tovaglieri.

La lista “è composta da volontari cittadini, lavoratori, imprenditori e professionisti uniti dalla volontà di osservare, ascoltare, valutare, decidere ed agire per migliorare la vita nel paese ricco di storia e natura sulle sponde del Ticino, ma con diversi problemi da affrontare e risolvere”.

“Le linee guida dell’azione della lista Golasecca Dimensione Paese saranno lo Sviluppo, la Sostenibilità, la Solidarietà, e la Sicurezza”.

Il programma di gestione della “cosa pubblica” si articola in sei punti fondamentali:

1. Bilancio, Risorse Economiche e Forza Lavoro;

2. Territorio, Ambiente, Ecologia;

3. Centro Abitato, Urbanistica e Trasporti;

4. Politiche Sociali, Benessere e Sicurezza;

5. Lavoro, Imprese e Studenti;

6. Cultura, Istruzione, Sport e Turismo.