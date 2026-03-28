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Gallarate/Malpensa

A Golasecca c’è la quarta lista, “Dimensione paese” candida Andrea Tovaglieri

La lista si presenterà a brevissimo e indica già le priorità per il paese

Golasecca Dimensione Paese
C’è anche una quarta lista a Golasecca: la civica “Golasecca dimensione paese” sostiene la candidatura a sindaco dell’agronomo Andrea Tovaglieri.
La lista “è composta da volontari cittadini, lavoratori, imprenditori e professionisti uniti dalla volontà di osservare, ascoltare, valutare, decidere ed agire per migliorare la vita nel paese ricco di storia e natura sulle sponde del Ticino, ma con diversi problemi da affrontare e risolvere”.
“Le linee guida dell’azione della lista Golasecca Dimensione Paese saranno lo Sviluppo, la Sostenibilità, la Solidarietà, e la Sicurezza”.
Il programma di gestione della “cosa pubblica” si articola in sei punti fondamentali:
1. Bilancio, Risorse Economiche e Forza Lavoro;
2. Territorio, Ambiente, Ecologia;
3. Centro Abitato, Urbanistica e Trasporti;
4. Politiche Sociali, Benessere e Sicurezza;
5. Lavoro, Imprese e Studenti;
6. Cultura, Istruzione, Sport e Turismo.
La presentazione pubblica della lista, dei candidati e del programma si terrà martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.00 alla Sala Civica Comunale di Golasecca.

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Pubblicato il 28 Marzo 2026
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