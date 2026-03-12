A Gorla Minore “Eroine d’Incanto”, spettacolo tra magia e storie di grandi donne

Una serata tra magia, narrazione e fantasia per raccontare ai più piccoli il coraggio delle donne che hanno fatto la storia. Sabato 14 marzo alle 21 l’Auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore ospiterà “Eroine d’Incanto – Racconti di coraggio e magia”, uno spettacolo pensato per bambini e famiglie.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e propone un viaggio tra fiaba e realtà, dove il mondo delle principesse e delle storie fantastiche diventa lo strumento per avvicinare anche i più giovani a figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia.

Durante lo spettacolo, curato da Arcanis – Artista delle Bolle (Marzio Fioratti), il pubblico verrà accompagnato in un racconto scenico fatto di narrazione, bolle di sapone e suggestivi giochi di luce, creando un’atmosfera capace di coinvolgere grandi e piccoli.

L’idea alla base dell’evento è quella di raccontare modelli positivi attraverso un linguaggio immediato e accessibile ai bambini. «Abbiamo abbinato le donne che hanno fatto la storia alle principesse Disney – spiegano gli organizzatori – proprio per fare in modo che il messaggio sia comprensibile anche ai più piccoli, rappresentandolo attraverso l’allegoria delle bolle».