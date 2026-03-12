Varese News

Bambini

A Gorla Minore “Eroine d’Incanto”, spettacolo tra magia e storie di grandi donne

Sabato 14 marzo all’Auditorium Peppo Ferri uno spettacolo per bambini e famiglie tra narrazione, bolle di sapone e luci magiche. Le principesse delle fiabe diventano il simbolo di donne che hanno fatto la storia

generica

Una serata tra magia, narrazione e fantasia per raccontare ai più piccoli il coraggio delle donne che hanno fatto la storia. Sabato 14 marzo alle 21 l’Auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore ospiterà “Eroine d’Incanto – Racconti di coraggio e magia”, uno spettacolo pensato per bambini e famiglie.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e propone un viaggio tra fiaba e realtà, dove il mondo delle principesse e delle storie fantastiche diventa lo strumento per avvicinare anche i più giovani a figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia.

Durante lo spettacolo, curato da Arcanis – Artista delle Bolle (Marzio Fioratti), il pubblico verrà accompagnato in un racconto scenico fatto di narrazione, bolle di sapone e suggestivi giochi di luce, creando un’atmosfera capace di coinvolgere grandi e piccoli.

L’idea alla base dell’evento è quella di raccontare modelli positivi attraverso un linguaggio immediato e accessibile ai bambini. «Abbiamo abbinato le donne che hanno fatto la storia alle principesse Disney – spiegano gli organizzatori – proprio per fare in modo che il messaggio sia comprensibile anche ai più piccoli, rappresentandolo attraverso l’allegoria delle bolle».

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.