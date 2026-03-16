A Inarzo la guerra raccontata da chi l’ha vissuta: giovedì sera con Rosella Orsenigo

La guerra non raccontata dai libri di storia, ma dagli uomini che l’hanno combattuta.

Diari scritti al fronte, lettere spedite a casa, testimonianze di chi è stato al fronte: è il materiale con cui Rosella Orsenigo ha costruito il suo libro 1940–1945 Fango neve sabbia, che sarà al centro dell’incontro organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo giovedì 19 marzo, alle 21, nel salone dell’oratorio di via Vanetti 5, in occasione di “Incontro con l’autore”. Ingresso libero.

Il volume raccoglie tre diari, tre epistolari e numerose testimonianze che attraversano l’intero arco del secondo conflitto mondiale. I protagonisti sono Luigi Colombo, Amerigo Giorgetti, Luigi Giorgetti, Carlo Luciani, Giamprimo Orsenigo, Mario Viganò e un ignoto geniere, tutti militari della zona. I loro scritti sono stati incrociati con i fogli matricolari conservati all’Archivio di Stato di Varese, che hanno permesso di contestualizzare ogni voce dentro la storia più grande.

Il risultato è una narrazione in prima persona: passioni, sofferenze, speranze — quelle di chi la guerra la viveva giorno per giorno, tra il fango, la neve e la sabbia dei fronti dove era stato spedito.

Non è la prima volta che Orsenigo percorre questa strada. Nel 2015 aveva già pubblicato Tre inverni. Quattro estati, dedicato alla Prima guerra mondiale, un lavoro che ha poi raggiunto le biblioteche di Harvard, Yale, Library of Congress e della Bibliothèque Nationale de France, acquisito come documento storico. Docente di lettere, studiosa di storia e tradizioni locali — in particolare al femminile —, ha al suo attivo anche ricerche sul dialetto varesino, storie di donne e commedie in lingua locale.

La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni.