A Induno Olona si ritrovano dopo 25 anni gli alunni delle medie della mitica “terza D“
Era un tempo precedente a eventi che avrebbero cambiato per sempre la storia globale, come l’11 settembre 2001. Ma, per quei ragazzi, il centro di tutto era il paese. Una serata per ricordare
A distanza di 25 anni i ragazzi della storica “classe D” delle scuole medie Bruno Passerini di Induno Olona – insieme tra il 1998 e il 2001 – si sono ritrovati per una serata carica di ricordi, emozioni e storie di vita. All’epoca era un mondo profondamente diverso, ma soprattutto era un piccolo mondo.
Un mondo fatto di vie conosciute, di oratori e di abitudini semplici, dove tutti, in un modo o nell’altro, si conoscevano. I telefoni cellulari erano agli inizi, Internet muoveva i primi passi e i social network erano ancora lontani da venire.
Era un tempo precedente a eventi che avrebbero cambiato per sempre la storia globale, come l’11 settembre 2001. Ma, per quei ragazzi, il centro di tutto era il paese. Induno Olona non era solo uno sfondo, ma il perimetro delle esperienze, il luogo delle prime amicizie, delle prime sfide, delle giornate scandite da ritmi che oggi appaiono lontani. Un microcosmo nel cuore della Valceresio, capace di contenere un’intera infanzia.
Oggi quei bambini sono adulti, con percorsi molto diversi tra loro. Molti hanno costruito una propria famiglia e oggi accompagnano a scuola i propri figli, spesso lontano da Induno Olona. C’è chi è diventato avvocato, commercialista, chirurgo; chi ha scelto mestieri tecnici come operai ed elettricisti; chi ha intrapreso carriere manageriali. Strade diverse, lontane, anche geograficamente. Molti non vivono più in paese, alcuni si sono trasferiti all’estero. Eppure, il richiamo del luogo d’origine resta forte. Emblematico il caso di una ex compagna rientrata appositamente dall’Olanda per partecipare all’incontro. Un viaggio che racconta più di molte parole.
Il legame con quel piccolo mondo non si è mai spezzato. Durante la serata, tra racconti e risate, è emersa con chiarezza una consapevolezza condivisa. Al di là delle strade intraprese, Induno Olona resta il punto da cui tutto è partito, un luogo che continua a rappresentare radici, memoria e identità. Il paese della Valceresio si conferma così non solo come spazio geografico, ma come comunità viva, capace di lasciare un segno profondo e duraturo. Anche quando la vita porta lontano, c’è sempre un piccolo mondo a cui tornare. Per una sera, non è stato solo un ricordo.
È stato un ritorno reale, condiviso, a quel punto preciso da cui tutto era iniziato.
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