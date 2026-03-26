A Ispra ultimi giorni per iscriversi alla Gravel Circus con quota agevolata al circuito 2026
Scade il 31 marzo la possibilità di aderire a tutte le sette prove del calendario a prezzo ridotto. Il debutto il 12 aprile sul Lago Maggiore con la 724 Cup
C’è tempo fino a martedì 31 marzo per iscriversi a quota agevolata alla seconda edizione del Gravel Circus, il circuito non agonistico dedicato agli appassionati di ciclismo gravel tra Lombardia e Piemonte. Il primo appuntamento è in programma domenica 12 aprile a Ispra, nel Varesotto, con la 724 Cup.
Un circuito in crescita tra Lombardia e Piemonte
La manifestazione si sviluppa su sette prove distribuite da aprile a novembre, coprendo gran parte della stagione del fuoristrada non competitivo. Un format che unisce sport, territorio e socialità, sostenuto anche da aziende del settore ciclistico come Specialized Italia.
Gli organizzatori sottolineano la crescita dell’iniziativa: «Il successo di un evento riteniamo venga decretato anche dal numero dei partecipanti – spiegano – ed avere raddoppiato le adesioni rispetto allo scorso anno in fase di preiscrizione al circuito completo ci inorgoglisce e ci stimola a continuare sulla strada intrapresa».
Iscrizioni agevolate fino al 31 marzo
Fino alla fine del mese è possibile aderire all’intero circuito al costo promozionale di 95 euro. Le iscrizioni, sia per tutte le prove sia per i singoli eventi, sono disponibili sulla piattaforma ENDU.
Il debutto a Ispra il 12 aprile
La prima prova del calendario si svolge a Ispra domenica 12 aprile con la 724 Cup, organizzata da S.C. Orinese e Ciclovarese. Sono previsti due percorsi da 50 e 70 chilometri, con una quota di partecipazione in preiscrizione di 10 euro, comprensiva di due ristori e del pacco gara.
Il calendario completo del Gravel Circus 2026
Il circuito attraversa alcune delle aree più suggestive tra Piemonte e Lombardia:
- 12 aprile: 724 Cup – Ispra (S.C. Orinese Ciclovarese)
- 7 giugno: Gravel dei Colli Novaresi – Cavaglio (Freeway Bike)
- 21 giugno: Varese Van Vlaanderen – Cittiglio (S.C. Orinese e Ciclovarese)
- 11-12 luglio: Gravelliamo – Borgomanero (Gravelliamo)
- 27 settembre: Serra Bike – Zubiena (Biella BiKing)
- 25 ottobre: Cusio Cup – Invorio (Cusio Cup)
- 8 novembre: Gravel & Wine – Serravalle (Team Locca)
Dove trovare informazioni
Tutti i dettagli sul circuito, le modalità di iscrizione e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.gravelcircus.it.
Un’occasione per vivere il territorio su due ruote, tra percorsi sterrati, paesaggi e spirito di condivisione che caratterizza il mondo gravel.
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