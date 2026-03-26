A Laveno due mostre dove gli spazi diventano parte dell’opera

A Laveno Mombello arte, design e architettura si incontrano in un doppio appuntamento espositivo che mette al centro il rapporto tra opere e luoghi. Dal 28 e 29 marzo fino al 7 giugno 2026 Villa Fumagalli Frascoli e il MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico ospitano due mostre complementari, unite da una stessa visione: trasformare gli spazi in parte integrante dell’esperienza artistica. (sopra foto dell’allestimento)

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, propone un dialogo tra giovani artisti e designer e i contesti che li accolgono, superando l’idea di sede espositiva come semplice contenitore. Le location diventano così luoghi vivi, capaci di cambiare insieme alle opere e di restituire al pubblico un’esperienza immersiva e profondamente legata al territorio.

A Villa Fumagalli la mostra “Abitare attraverso – Topografie della soglia”

Apre sabato 28 marzo alle ore 17.30, a Villa Fumagalli Frascoli, la mostra Abitare attraverso – Topografie della soglia, curata da Alice Gomiero. Il progetto nasce da una riflessione sul concetto di soglia intesa non come semplice passaggio, ma come spazio di tensione tra apertura e chiusura, immobilità e trasformazione.

Le stanze della villa perdono la loro funzione originaria per trasformarsi in ambienti da attraversare e abitare, grazie a installazioni site-specific che dialogano con l’identità del luogo. Il visitatore è invitato a rallentare e sostare, entrando in una dimensione sospesa che diventa metafora di cambiamento individuale e collettivo.

La mostra è realizzata da sei giovani artisti diplomati all’Accademia di Brera – Corinne Aquilino, Chiara Capuana, Sergio Di Bella, Francesca Petricci, Noemi Roccella ed Ettore Vezzosi – con il supporto della Galleria 8900 di Laveno. In occasione dell’inaugurazione saranno gli stessi artisti ad accogliere il pubblico.

Al MIDeC “Grandi Vasi – Ambienti ceramici”

Domenica 29 marzo alle ore 11 inaugura invece al MIDeC di Cerro di Laveno Grandi Vasi – Ambienti ceramici, progetto nato da un’idea di Marco De Santi.

Qui il punto di partenza è la collezione permanente del museo, reinterpretata da 48 studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano. Le dodici opere selezionate diventano altrettanti ambienti immersivi, trasformando la ceramica da oggetto a spazio abitabile, tra architettura e scenografia.

Il progetto si sviluppa all’interno del Laboratorio di Metaprogetto, guidato dai docenti Marco De Santi, Francesca Balena Arista e Irina Suteu, e si articola in un percorso che va dall’analisi delle opere alla loro reinterpretazione contemporanea. Fondamentale anche il lavoro pratico svolto nel laboratorio ceramico del MIDeC con Irene Cornacchia, che ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con la materia.

Le installazioni finali sono accompagnate da video che documentano il processo creativo, restituendo l’evoluzione dal progetto all’esperienza spaziale.

Un dialogo tra passato e futuro

Le due mostre, pur diverse per linguaggio e contesto, condividono un filo comune: la capacità degli spazi di diventare protagonisti e di amplificare il significato delle opere. Come sottolinea l’assessora alla Cultura Alice Gomiero, si tratta di un’occasione per valorizzare i luoghi della cultura come veri catalizzatori di creatività e sperimentazione, mettendo in relazione tradizione e contemporaneità. Un doppio percorso espositivo che invita il pubblico non solo a visitare, ma a vivere un’esperienza, attraversando ambienti che raccontano il presente attraverso linguaggi diversi ma profondamente connessi.

ABITARE ATTRAVERSO – TOPOGRAFIE DELLA SOGLIA – A cura di Alice Gomiero

Vernissage: sabato 28 marzo 2026, ore 17.30

Sede: Villa Fumagalli Frascoli, Via Labiena 83

Periodo: fino al 7 giugno 2026

Ingresso: gratuito

Apertura: mar-mer-gio 9.30-13.30 ven-sab-dom 9.00-13.30 /14.30-18.00

GRANDI VASI – AMBIENTI CERAMICI da un’idea di Marco De Santi

Vernissage: domenica 29 marzo 2026, ore 11.00

Sede: MIDeC – Lungolago Perabò 5, Cerro di Laveno

Periodo: fino al 7 giugno 2026

Ingresso: gratuito

Apertura: da venerdì a domenica 10.00-13.00/14.00-17.00