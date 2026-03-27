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Evento sponsorizzato - Laveno Mombello

A Laveno Mombello arrivano le novità 2026 per giardino e barbecue

Da Fogola Casalinghi sono arrivate le nuove proposte outdoor: arredi da giardino e soluzioni per il barbecue per vivere al meglio gli spazi all’aperto nella stagione 2026. Scopri le novità in negozio in via Dalmazia 2

Eventi

27 Marzo 2026 - 05 Aprile 2026

Tavoli, sedute, accessori e barbecue: da Fogola Casalinghi a Laveno Mombello sono disponibili le novità 2026 dedicate all’arredo giardino e alla cucina all’aperto. Un’ampia proposta per trasformare terrazzi e spazi verdi in luoghi perfetti per stare insieme e godersi la bella stagione. Tutte le novità si possono scoprire in negozio, in via Dalmazia 2.

Contatti

Fogola Casalinghi
Via Dalmazia, 2, 21014 Laveno-Mombello VA

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27 Marzo 2026
di

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di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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