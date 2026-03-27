Evento sponsorizzato - Laveno Mombello
A Laveno Mombello arrivano le novità 2026 per giardino e barbecue
Da Fogola Casalinghi sono arrivate le nuove proposte outdoor: arredi da giardino e soluzioni per il barbecue per vivere al meglio gli spazi all’aperto nella stagione 2026. Scopri le novità in negozio in via Dalmazia 2
Tavoli, sedute, accessori e barbecue: da Fogola Casalinghi a Laveno Mombello sono disponibili le novità 2026 dedicate all’arredo giardino e alla cucina all’aperto. Un’ampia proposta per trasformare terrazzi e spazi verdi in luoghi perfetti per stare insieme e godersi la bella stagione. Tutte le novità si possono scoprire in negozio, in via Dalmazia 2.
Contatti
Fogola Casalinghi
Via Dalmazia, 2, 21014 Laveno-Mombello VA