A Laveno Mombello è corsa tre: Castelli sfida Santagostino e nasce una nuova lista con l’ex centrosinistra

È corsa a tre a Laveno Mombello. Almeno, questo è quello che emerge fino ad oggi ascoltando i vari gruppi politici in corsa per le amministrative del 2026. I giochi restano comunque aperti ma al momento non sembra esserci l’ipotesi di altre liste.

Partiamo dal centrosinistra che afferma di aver trovato una quadra: si candiderà con una lista allargata con un nome nuovo rispetto al passato. In sostanza entrerà in una nuova lista che accoglierà l’ex centrosinistra e nuovi nomi.

All’interno potrebbe esserci anche il candidato consigliere Mario Iodice (ex vicesindaco della lista Civitas). Non ci sono conferme ufficiali, a breve verranno svelati i giochi e verrà ufficializzato anche il nome del candidato sindaco. Francesco Anania, attuale consigliere di minoranza, spiega: «Stiamo lavorando con altri soggetti oltre al gruppo originario e ci presenteremo con una lista civica con un nome nuovo rispetto al passato».

La lista Civitas, quella capeggiata dall’attuale sindaco Luca Santagostino continua il suo tour di incontro con i cittadini. Una lista che si presenta compatta alle elezioni e dove il tutto sembra convergere nel sostenere il secondo mandato di Santagonstino seppur non sia ancora l’ufficialità: «Come ho sempre detto, ho dato la mia disponibilità per un nuovo mandato ma sarà il gruppo a decidere. Ci ricandidiamo con una lista civica, come abbiamo fatto la prima volta. Non escludiamo persone che hanno orientamenti politici diversi, purché condividano il nostro programma elettorale. Ci ripresentiamo con il gruppo che ha lavorato negli ultimi cinque anni (ci sarà una sola persona che concluderà il mandato con le elezioni in arrivo), oltre a nuovi ingressi».

Intanto, il gruppo di centrodestra ha ufficializzato il suo candidato sindaco da mesi: Giovanni Castelli, agronomo di fama nazionale e presidente del Laveno Mombello Calcio (FC Laveno Mombello ASD).

Castelli fin da subito ha presentato le linee guida del suo progetto politico, “mettendo al centro un patto sociale che punta tutto sulla partecipazione attiva della cittadinanza e sul superamento delle logiche calate dall’alto”. Nell’ultimo comunicato ha sottolineato la sua apertura ad una lista che “superi i tradizionali steccati politici”. Ovvero che possa accogliere al suo interno anche candidati non strettamente legati a partiti di centrodestra.

Negli ultimi giorni l’esponente del Pd Valerio Langé e un gruppo di cittadini ha inviato un comunicato ai giornali per chiedere una maggiore apertura tra gruppo Civitas e centrosinistra, ma tutti hanno sottolineato un orientamento diverso. Resta da capire se ci saranno altri candidati sindaci o nuove liste. Al momento il gioco resta a tre.