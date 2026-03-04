Varese News

A Laveno Mombello è rifiorito il suggestivo Labirinto delle Camelie

Creazione del Cavaliere Enrico Gasparini, floricoltore con oltre sessant’anni di esperienza nel settore, accoglie i visitatori tra colori e profumi

Con l’arrivo della stagione della fioritura torna visitabile a Laveno Mombello il suggestivo Labirinto delle Camelie, una realtà unica nel suo genere: si tratta infatti dell’unico labirinto di camelie – piante acidofile – presente in Italia e in Europa. Inserito anche nel volume dedicato ai Labirinti d’Italia, negli anni è diventato una meta curiosa e apprezzata da visitatori che arrivano non solo dalla Lombardia, ma anche da altre regioni e dall’estero.

Il labirinto è una creazione del Cavaliere Enrico Gasparini, floricoltore con oltre sessant’anni di esperienza nel settore. Gasparini – conosciuto da tutti come “Chicco” – ha arricchito il percorso con frasi celebri di autori antichi e moderni, trasformando la passeggiata tra le piante in un’esperienza che unisce natura e cultura.

Intervistato negli anni da televisioni (compresi noi di VareseNews), giornali ed esperti del settore, Gasparini ha voluto introdurre per questa stagione anche una novità: un’esposizione di circa trenta varietà rare di camelie antiche, risalenti al Settecento e provenienti da diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda fino al Giappone.

La visita al labirinto, situato in località Vignola, è gratuita, così come l’ingresso alla proprietà. Durante le aperture Gasparini accoglie personalmente gli ospiti, raccontando curiosità su piante e natura ma anche condividendo storie e esperienze personali. Oltre alla sua attività di floricoltore, è infatti Cavaliere della Repubblica ed è stato per molti anni vicepresidente dell’Associazione Alpini della Provincia di Varese.

Il Labirinto delle Camelie di Laveno Mombello è facilmente rintracciabile su Google Maps. È disponibile anche un piccolo parcheggio interno (posti limitati) con accesso da via Gorizia.

04 Marzo 2026
