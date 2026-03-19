A Laveno Mombello meno negozi e poco ricambio: “Cambiano le esigenze”

«È un argomento complesso, che segue un trend regionale: negli ultimi dieci anni abbiamo perso un quarto dei negozi». Andrea Moruzzi, referente di zona per Ascom Varese, spiega che la chiusura di diversi negozi di Laveno Mombello, tra i quali la libreria di via Labiena, rientra in un fenomeno regionale. Ennesimo segnale di un cambiamento profondo nel tessuto commerciale locale.

foto sopra di Ulisse Piana

Secondo Moruzzi, a cui abbiamo chiesto una fotografia generale della situazione, come fenomeno locale e regionale spiega: «Il commercio è in sofferenza, soprattutto nei settori della vendita diretta, sempre più sostituita dall’online, che negli ultimi dieci anni è triplicato. Quello della chiusura dei piccoli negozi è un fenomeno sempre più diffuso». A questo si aggiungono dinamiche locali: «Via Labiena, un tempo salotto buono del paese, oggi vede resistere soprattutto attività legate ai servizi, alla ristorazione e al turismo».

Un contesto che aiuta a leggere la decisione di Barbara Salvioni, che a fine febbraio ha abbassato la saracinesca della sua libreria dopo 18 anni di attività. Un punto di riferimento non solo per Laveno Mombello ma per l’intera zona del Lago Maggiore. «La chiusura è legata al processo di desertificazione del luogo, fenomeno che sta toccando moltissime altre realtà», scrive Salvioni per sottolineare la sua decisione.

Andrea Moruzzi sottolinea come il futuro del commercio locale sia sempre più orientato verso altri ambiti: «Ci saranno sempre meno negozi generici, mentre cresceranno i servizi, la ristorazione e le attività legate al turismo». Un cambiamento già visibile a Laveno, dove «alcuni commercianti sono andati in pensione senza un ricambio».

Nonostante il quadro difficile, resta uno spiraglio: «Le amministrazioni degli ultimi anni hanno sempre puntato sul turismo e questo ha aiutato molto i commercianti. Siamo prossimi alle elezioni e tutte le liste hanno voluto un confronto con noi. Tutte parlano di una forte connessione con commercianti e turismo: per noi è una speranza, soprattutto per nuove aperture».