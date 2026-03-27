Lomazzo
A Lomazzo il Dantedì entra nel vivo con eventi e spettacoli
Venerdì 27 e sabato 28 marzo la rassegna prosegue con due incontri dedicati a Dante. L’ultimo appuntamento sabato 11 aprile
27 Marzo 2026 - 28 Marzo 2026
Prosegue nel fine settimana a Lomazzo la rassegna dedicata al Dantedì, un calendario di appuntamenti promosso dal liceo artistico “Fausto Melotti” con il patrocinio del Comune.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare cittadini, studenti e famiglie alla figura di Dante Alighieri attraverso linguaggi diversi, dalla lettura alla musica, passando per il teatro e le esperienze immersive.
Il primo appuntamento, sabato 21 marzo, ha aperto la rassegna con attività dedicate anche ai più piccoli, come la lettura della Divina Commedia per bambini organizzata dalla biblioteca comunale. Il programma entra ora nel vivo con gli eventi di venerdì 27 e sabato 28 marzo.
Questa sera, venerdì 27 marzo, alle 20.45 all’auditorium di Comonext è in programma “Divinamente scritto, dannatamente umano”, un approfondimento dedicato alla figura di Dante a cura della professoressa Valentina Romano.
Domani, sabato 28 marzo, dalle 14 alle 17.30 al liceo artistico Melotti, spazio invece al “Dante Tour”, un’esperienza che propone un viaggio nell’oltretomba dantesco, coinvolgendo il pubblico in un percorso immersivo.
La rassegna si concluderà sabato 11 aprile al Parco Somaini con il musical “Oltre la selva”, uno spettacolo ispirato alla Divina Commedia messo in scena dall’associazione “Le Officine dell’Arte”. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 26 aprile.
Tutti gli eventi sono aperti al pubblico con ingresso gratuito.