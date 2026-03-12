A Luino arte e testimonianze per l’8 marzo nell’evento promosso da DonnaSicura
A Palazzo Verbania un pomeriggio di riflessione promosso dal centro antiviolenza: mostra, letture, musica e un riconoscimento a Caterina Franzetti, pioniera dello sportello antiviolenza cittadino
Un pomeriggio di riflessione, arte e testimonianze per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Nella suggestiva cornice di Palazzo Verbania a Luino si è svolta l’iniziativa organizzata dal centro antiviolenza DonnaSicura, alla presenza della presidente Antonella Luongo, del direttivo dell’associazione, del sindaco, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei Carabinieri.
Ad accogliere il pubblico, numeroso e attento, la mostra pittorica “Sguardi sul mondo offeso” dell’artista Antonella Immorlica. Le opere esposte raccontano storie di donne che hanno conosciuto dolore, violenza e ingiustizia, ma che hanno saputo trasformare la ferita in forza creativa, diventando simbolo di testimonianza e resistenza.
Il pomeriggio si è aperto con una breve presentazione dell’attività e degli obiettivi dei centri antiviolenza, seguita dai saluti istituzionali del sindaco. Momento particolarmente significativo è stata la consegna di una targa a Caterina Franzetti, assessora ai servizi sociali della precedente amministrazione, riconosciuta come pioniera dello sportello antiviolenza a Luino.
Davanti ai quadri esposti, le volontarie di DonnaSicura e alcune donne dell’amministrazione comunale hanno dato voce alle storie delle protagoniste dei dipinti attraverso la lettura di brevi testi. La parte artistica è stata arricchita dall’esibizione di Giulia Besagni, che ha reso omaggio con la sua voce a grandi interpreti della musica internazionale come Janis Joplin, Aretha Franklin e Whitney Houston, artiste che, nonostante il loro talento straordinario, hanno vissuto esperienze di abuso, maltrattamenti e bullismo.
L’iniziativa si è conclusa con un momento conviviale, grazie all’aperitivo offerto dalla Coop di Luino e dall’Agriturismo La Betulla, a cui l’associazione ha rivolto un sentito ringraziamento. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Erbolario e Floridea per i gadget e i fiori donati in occasione dell’evento.
