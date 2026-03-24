A Malpensa Fiere la quarta edizione di “Pneumobusto“

Venerdì 27 marzo, a Malpensa Fiere, si tiene la 4^ edizione di Pneumobusto, corso di aggiornamento professionale con responsabile scientifico il dottor Antonio Iuliano, Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia di Busto Arsizio (foto)

«Le malattie respiratorie sono molto diffuse tra la popolazione e continueranno ad incidere in modo importante nel panorama medico. Se si considerano sia le condizioni ambientali che l’aumento dell’età media della popolazione, risulta evidente che molte delle patologie respiratorie un tempo considerate rare risultano, ora, sempre più frequentemente diagnosticate», queste le parole del Dr. Iuliano che sottolinea «La pneumologia ha registrato, negli ultimi decenni, un’evoluzione in termini di nuove e sofisticate tecniche diagnostiche, oltre che in ambito terapeutico. E’ quindi fondamentale tenersi aggiornati su quelle che sono le prospettive future, foriere di ricche novità».

L’evento illustrerà sia la situazione attuale nell’ambito delle più significative patologie respiratorie che gli scenari futuri e le prospettive diagnostico-terapeutiche a disposizione a breve termine. Il corso, che comincerà alle 8.30 e terminerà alle 18.00, darà spazio a tematiche quali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in pneumologia, le nuove linee guida nella gestione delle bronchiectasie, le più recenti strategie globali per diagnosi, trattamento e prevenzione della BPCO e molto altro ancora; il pomeriggio sarà dedicato a prove pratiche di ecografia toracica. “L’incontro in programma offrirà ai partecipanti anche l’opportunità di approfondire temi legati alle patologie polmonari rare come le interstiziopatie, l’asma grave, il deficit di alfa-1 antitripsina e l’ipertensione polmonare.

La Pneumologia di Busto Arsizio ha già attivato ambulatori specifici per tutte queste malattie oltre ad ambulatori per problemi respiratori in pazienti affetti da malattie neuromuscolari e per portatori di bronchiectasie; è tra le prime inoltre ad aver attivato un ambulatorio di II livello per la BPCO ed un gruppo multidisciplinare su questa importante e diffusa patologia. Colgo infine l’occasione per comunicare che questo ventaglio di offerta si arricchirà a breve anche di un ambulatorio per l’assistenza a pazienti adulti affetti da fibrosi cistica in collaborazione con il Centro Regionale Fibrosi cistica dell’adulto del Policlinico di Milano, un traguardo di cui siamo estremamente orgogliosi”, conclude il Dr. Antonio Iuliano.