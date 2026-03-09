A Malpensa tra i senzatetto anche due legnanesi di 60 anni

Sono due legnanesi, hanno circa sessant’anni e fino a poco tempo fa avevano una vita normale. Oggi dormono all’aeroporto di Malpensa, insieme ad altri indigenti che trovano riparo negli spazi dello scalo. Il loro caso racconta di una povertà che seppur nascosta esiste anche nel territorio di Legnano e zona. E sono proprio i volontari attivi nelle Caritas come quella storica della parrocchia San Domenico di Legnano a toccare con mano queste storie. Non a caso questi due legnanesi proprio di recente hanno bussato alla porta dello sportello di corso Garibaldi per chiedere cibo.

I due legnanesi da ormai diversi mesi dormono a Malpensa, dove negli ultimi anni si è creato un piccolo punto di ritrovo per persone senza casa. Come ci ha spiegato Giancarlo Raimondi, referente della Caritas di San Domenico a Legnano, quella di questi due uomini è una storia che accomuna molte altre persone: uomini che, per ragioni diverse, non riescono più a rientrare nel sistema sociale o che, in alcuni casi, hanno smesso persino di provarci. «Dal nostro osservatorio – spiega Raimondi – contiamo pochi senzatetto: si tratta di persone che arrivano in maniera sporadica anche perchè la Casa San Giuseppe non è più attiva per l’accoglienza di primo livello. Il nostro servizio è dedicato esclusivamente alla distribuzione di cibo e abiti. Nel contempo come Caritas abbiamo anche il centro d’ascolto attivo una volta a settimana».

I due legnanesi si aggiungono alle 153 persone aiutate nel 2025 dai volontari della Caritas San Domenico: «Abbiamo chiuso il 2025 aiutando ben 52 nuclei familiari in difficoltà: significa che abbiamo aiutato un totale di 153 persone. Tra queste, si contano 16 bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 5 anni, un dato che evidenzia la presenza significativa di famiglie con minori in condizioni di fragilità Per ricevere i servizi invitiamo le persone a passare al centro di ascolto e a fare una tessera. L’intento è sempre quello di non offrire solo cibo, ma di cercare di dare aiuto indicando possibili soluzioni. Oggi tra chi si rivolge alla Caritas si trovano famiglie straniere, lavoratori precari, ma anche italiani e pensionati che non riescono più a sostenere le spese quotidiane. Una povertà spesso silenziosa e poco visibile, ma che i volontari incontrano ogni giorno dietro la porta della Caritas».