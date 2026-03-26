A Malpensafiere Esotika Pet Show e Pet Lover, fiera nazionale di animali esotici e da compagnia

Busto Arsizio si prepara ad accogliere un appuntamento molto atteso tra gli appassionati del mondo animale: la Fiera Nazionale Animali Esotici e da Compagnia – Esotika Pet Show, in programma nel weekend del 28 e 29 marzo 2026.

L’evento, punto di riferimento a livello nazionale, si propone come occasione per conoscere e approfondire il mondo degli animali esotici e da compagnia, con un’attenzione crescente ai temi del benessere animale, della detenzione responsabile e del rispetto delle specie. In contemporanea si svolgerà Pet Lover – Salone del cane e del gatto, dando vita a un polo fieristico interamente dedicato al mondo animale, capace di coinvolgere famiglie, allevatori, professionisti del settore e semplici curiosi.

Durante le due giornate il pubblico potrà assistere a esposizioni, incontri informativi e momenti divulgativi, mostre canine, esibizioni e attività dimostrative. L’iniziativa si presenta non solo come momento di intrattenimento, ma anche come spazio di sensibilizzazione: conoscere meglio gli animali, le loro esigenze e le normative che ne regolano il loro possesso è il primo passo per un rapporto più consapevole e rispettoso con loro.