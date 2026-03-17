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A Materia di Castronno quattro sportelli per lavoro, salute, cammini e assistenza sociale

Nuovi punti di riferimento nella sede di Sant’Alessandro: orientamento al lavoro, consulenza previdenziale, servizi per la salute e supporto ai cammini. Info e orari

sportelli materia

Nella sede di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno, sono oggi attivi quattro sportelli che affiancano la programmazione culturale e gli incontri pubblici già ospitati negli spazi. Si tratta di servizi con caratteristiche diverse – lavoro, assistenza previdenziale, salute e cammini – pensati per offrire alla cittadinanza punti di riferimento su ambiti pratici e quotidiani.

Le aperture sono distribuite nell’arco della settimana, con orari distinti, e si svolgono in collaborazione con realtà già operative nei rispettivi settori.

Il lunedì mattina il Patronato Acli

Dal 16 febbraio è operativo lo sportello del Patronato Acli, aperto ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30. Il servizio offre assistenza su pratiche previdenziali e assistenziali: controllo della posizione contributiva, domande di pensione, pratiche relative alla Legge 104, indennità di disoccupazione, maternità e paternità, oltre alle richieste di invalidità civile e ad altre prestazioni sociali. L’attività si svolge su appuntamento negli orari indicati e consente ai cittadini di ricevere supporto nella gestione di procedure amministrative spesso articolate.

Il lunedì pomeriggio lo sportello cammini

Il lunedì, dalle 15 alle 18, è attivo lo sportello dedicato ai cammini, realizzato in collaborazione con Neven Adzaip di Spiritual Tour. Il servizio fornisce informazioni sui principali itinerari percorribili a piedi, indicazioni organizzative e orientamento per chi intende programmare un’esperienza di turismo lento. L’attività riguarda sia percorsi locali sia tracciati di più ampia percorrenza.

Il martedì mattina lo sportello salute e benessere

È attivo lo sportello dedicato alla salute e al benessere, realizzato in collaborazione con il Centro Polispecialistico Beccaria. Il servizio si svolge ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30 ed è rivolto a cittadini, aziende e professionisti del settore sanitario.

Per i cittadini l’accesso è libero e consente di ricevere informazioni sulle specialità mediche disponibili, sugli esami di laboratorio e sulle prestazioni di diagnostica, oltre a supporto nella prenotazione di visite e nella richiesta di check-up personalizzati.

Lo sportello offre inoltre, su appuntamento, consulenza alle aziende interessate a sviluppare progetti di welfare sanitario (sei un’azienda? PRENOTA QUI IL TUO APPUNTAMENTO) e ai professionisti della salute che intendono avviare collaborazioni (sei un professionista sanitario? PRENOTA QUI IL TUO APPUNTAMENTO)

Il giovedì lo sportello lavoro con Openjobmetis

Ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18, è attivo lo sportello di ascolto e orientamento realizzato con Openjobmetis. Il servizio è rivolto a persone in cerca di occupazione o interessate a valutare nuove opportunità professionali. Durante il pomeriggio è possibile consegnare il curriculum, ricevere informazioni sulle offerte disponibili e svolgere un colloquio conoscitivo con operatori dell’agenzia.

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Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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