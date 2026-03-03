A Materia di Castronno tre sportelli per lavoro, cammini e assistenza sociale

Nella sede di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno, sono oggi attivi tre sportelli che affiancano la programmazione culturale e gli incontri pubblici già ospitati negli spazi. Si tratta di servizi con caratteristiche diverse – lavoro, assistenza previdenziale e cammini – pensati per offrire alla cittadinanza punti di riferimento su ambiti pratici e quotidiani.

Le aperture sono distribuite nell’arco della settimana, con orari distinti, e si svolgono in collaborazione con realtà già operative nei rispettivi settori.

Il giovedì lo sportello lavoro con Openjobmetis

Ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18, è attivo lo sportello di ascolto e orientamento realizzato con Openjobmetis. Il servizio è rivolto a persone in cerca di occupazione o interessate a valutare nuove opportunità professionali. Durante il pomeriggio è possibile consegnare il curriculum, ricevere informazioni sulle offerte disponibili e svolgere un colloquio conoscitivo con operatori dell’agenzia.

L’obiettivo è mettere a disposizione uno spazio di confronto diretto, senza necessità di prenotazione, per facilitare l’incontro tra candidati e mondo del lavoro.

Il lunedì mattina il Patronato Acli

Dal 16 febbraio è operativo anche lo sportello del Patronato Acli, aperto ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30.

Il servizio offre assistenza su pratiche previdenziali e assistenziali: controllo della posizione contributiva, domande di pensione, pratiche relative alla Legge 104, indennità di disoccupazione, maternità e paternità, oltre alle richieste di invalidità civile e ad altre prestazioni sociali.

L’attività si svolge su appuntamento negli orari indicati e consente ai cittadini di ricevere supporto nella gestione di procedure amministrative spesso articolate.

Il lunedì pomeriggio uno sportello dedicato ai cammini

Il lunedì, dalle 15 alle 18, è inoltre attivo lo sportello dedicato ai cammini, realizzato in collaborazione con Neven Adzaip di Spiritual Tour.

Il servizio fornisce informazioni sui principali itinerari percorribili a piedi, indicazioni organizzative e orientamento per chi intende programmare un’esperienza di turismo lento. L’attività riguarda sia percorsi locali sia tracciati di più ampia percorrenza.