A Materia nasce lo sportello salute e benessere del Centro Beccaria

Un nuovo punto di riferimento dedicato alla salute e al benessere apre a Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno). Il Centro Polispecialistico Beccaria attiva uno sportello informativo aperto al pubblico che offrirà orientamento sanitario, servizi di prevenzione e opportunità di collaborazione professionale.

Lo sportello sarà attivo ogni martedì mattina, a partire dal 17 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, con l’obiettivo di fornire informazioni e supporto a tre diversi interlocutori: cittadini, aziende e personale sanitario.

PER I CITTADINI

Per i cittadini l’accesso è libero e rappresenta un’occasione per ricevere informazioni sui medici e sulle diverse branche specialistiche presenti nel centro. Allo sportello sarà possibile conoscere gli esami di laboratorio disponibili presso il Centro Polispecialistico Beccaria, le prestazioni di diagnostica per immagini e le modalità di preparazione agli esami. I cittadini potranno inoltre richiedere preventivi per check-up personalizzati e ricevere supporto per la prenotazione di visite specialistiche.

PER LE AZIENDE

Lo sportello, in questo caso su appuntamento, si rivolge anche alle aziende interessate a sviluppare iniziative di welfare aziendale dedicate alla salute dei dipendenti. Il Centro Polispecialistico Beccaria propone attività di prevenzione, screening e check-up medici che possono essere organizzati sia direttamente nelle sedi aziendali sia presso la struttura sanitaria di Varese. Attraverso lo sportello è possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per progettare e strutturare programmi di prevenzione su misura.

PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Lo sportello informativo, anche in questo caso su appuntamento, è dedicato anche ai professionisti della sanità interessati a collaborare con la struttura. Medici, infermieri e operatori sanitari potranno ricevere informazioni sulle modalità di collaborazione e sulle opportunità professionali all’interno del Centro Polispecialistico Beccaria.

