A Materia nasce lo sportello salute e benessere del Centro Beccaria
Il servizio sarà attivo ogni martedì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Informazioni e orientamento sanitario per i cittadini, ma anche servizi di welfare per le aziende e opportunità di collaborazione per i professionisti della sanità
Un nuovo punto di riferimento dedicato alla salute e al benessere apre a Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno). Il Centro Polispecialistico Beccaria attiva uno sportello informativo aperto al pubblico che offrirà orientamento sanitario, servizi di prevenzione e opportunità di collaborazione professionale.
Lo sportello sarà attivo ogni martedì mattina, a partire dal 17 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, con l’obiettivo di fornire informazioni e supporto a tre diversi interlocutori: cittadini, aziende e personale sanitario.
PER I CITTADINI
Per i cittadini l’accesso è libero e rappresenta un’occasione per ricevere informazioni sui medici e sulle diverse branche specialistiche presenti nel centro. Allo sportello sarà possibile conoscere gli esami di laboratorio disponibili presso il Centro Polispecialistico Beccaria, le prestazioni di diagnostica per immagini e le modalità di preparazione agli esami. I cittadini potranno inoltre richiedere preventivi per check-up personalizzati e ricevere supporto per la prenotazione di visite specialistiche.
PER LE AZIENDE
Lo sportello, in questo caso su appuntamento, si rivolge anche alle aziende interessate a sviluppare iniziative di welfare aziendale dedicate alla salute dei dipendenti. Il Centro Polispecialistico Beccaria propone attività di prevenzione, screening e check-up medici che possono essere organizzati sia direttamente nelle sedi aziendali sia presso la struttura sanitaria di Varese. Attraverso lo sportello è possibile ricevere tutte le informazioni necessarie per progettare e strutturare programmi di prevenzione su misura.
PRENOTA QUI IL TUO APPUNTAMENTO
PER I PROFESSIONISTI SANITARI
Lo sportello informativo, anche in questo caso su appuntamento, è dedicato anche ai professionisti della sanità interessati a collaborare con la struttura. Medici, infermieri e operatori sanitari potranno ricevere informazioni sulle modalità di collaborazione e sulle opportunità professionali all’interno del Centro Polispecialistico Beccaria.
PRENOTA QUI IL TUO APPUNTAMENTO
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.