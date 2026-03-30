A Materia tornano i Plateali: il pubblico porta le notizie, la scena le trasforma
Martedì 7 aprile alle 21 nuovo appuntamento con “Dietro la notizia”, lo spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato a fatti reali. Dopo il debutto, cambia la formula: le storie arrivano direttamente dagli spettatori
Dopo il successo del primo appuntamento, a Materia tornano I Plateali con “Dietro la notizia”, lo spettacolo di improvvisazione teatrale che trasforma la cronaca in racconto scenico. L’appuntamento è fissato per martedì 7 aprile alle ore 21.
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La formula resta quella che ha già conquistato il pubblico: notizie vere come punto di partenza, da cui gli attori costruiscono in tempo reale storie, personaggi e intrecci, mescolando ironia, ritmo e colpi di scena. Ma per questa nuova serata c’è una novità significativa: a fornire le notizie non sarà più la redazione, bensì direttamente il pubblico.
Gli spettatori sono infatti invitati a partecipare attivamente portando con sé articoli, fatti curiosi o episodi di cronaca, preferibilmente stampati, da consegnare direttamente la sera dello spettacolo. Saranno proprio questi spunti a diventare materia viva per l’improvvisazione, dando vita ogni volta a uno spettacolo diverso, unico e irripetibile.
Gli spettatori sono infatti invitati a partecipare attivamente inviando articoli, fatti curiosi o episodi di cronaca all’indirizzo email info@plateali.it. Saranno proprio questi spunti a diventare materia viva per l’improvvisazione, dando vita ogni volta a uno spettacolo diverso, unico e irripetibile.
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Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
“Dal match al gong”: i Plateali si raccontano in un’intervista dal 2000 ad oggi
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