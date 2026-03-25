A Materia un incontro con i giornalisti di Rumore, la storica rivista musicale

C’è stato un tempo in cui la musica si raccontava sulle pagine delle riviste, tra firme riconoscibili e lunghe recensioni. Oggi, invece, il racconto passa da feed, algoritmi e bisogna tener conto dell’AI.

È dentro questa trasformazione che si inserisce l’incontro “Raccontare la musica oggi: tra riviste, web, social e Intelligenza Artificiale”, in programma martedì 14 aprile alle 21 a Materia Spazio Libero di Castronno. L’appuntamento, inserito nella rassegna “Spiegami”, propone un momento di confronto sulle trasformazioni profonde del giornalismo musicale nell’era della convergenza digitale e dell’automazione dei contenuti.

Se per decenni la critica musicale ha costruito la propria autorevolezza tra carta stampata e firme riconoscibili, oggi il racconto della musica si muove in un territorio ibrido. Piattaforme social, metriche di visibilità e sistemi di Intelligenza Artificiale stanno ridefinendo tempi, linguaggi e gerarchie. Al centro della serata proprio questa domanda: cosa significa raccontare la musica nel 2026, quando l’algoritmo affianca – e talvolta sostituisce – lo sguardo umano?

A confrontarsi saranno Rossano Lo Mele, direttore editoriale di Rumore, Marco De Crescenzo, direttore delle testate Rumore e Newsic, e Nicholas David Altea, giornalista di Rumore e Social Media Editor di Wired Italia. Due prospettive complementari per affrontare temi cruciali: il ruolo delle riviste storiche nel nuovo ecosistema mediale, la scrittura musicale tra profondità critica e velocità digitale, e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla produzione editoriale e sulla costruzione dell’autorevolezza.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.