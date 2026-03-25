Varese News

Tempo Libero

Eventi a Materia

Castronno (VA)

A Materia un incontro con i giornalisti di Rumore, la storica rivista musicale

Rossano Lo Mele, Marco De Crescenzo e Nicholas David Altea, giornalisti musicali per la storica rivista musicale per un incontro dal titolo “Raccontare la musica oggi: tra riviste, web, social e Intelligenza Artificiale”

Generico 23 Mar 2026
Incontri

14 Aprile 2026

C’è stato un tempo in cui la musica si raccontava sulle pagine delle riviste, tra firme riconoscibili e lunghe recensioni. Oggi, invece, il racconto passa da feed, algoritmi e bisogna tener conto dell’AI.

È dentro questa trasformazione che si inserisce l’incontro “Raccontare la musica oggi: tra riviste, web, social e Intelligenza Artificiale”, in programma martedì 14 aprile alle 21 a Materia Spazio Libero di Castronno. L’appuntamento, inserito nella rassegna “Spiegami”, propone un momento di confronto sulle trasformazioni profonde del giornalismo musicale nell’era della convergenza digitale e dell’automazione dei contenuti.

Riserva il tuo ingresso libero e gratuito su Eventbrite.it 

Se per decenni la critica musicale ha costruito la propria autorevolezza tra carta stampata e firme riconoscibili, oggi il racconto della musica si muove in un territorio ibrido. Piattaforme social, metriche di visibilità e sistemi di Intelligenza Artificiale stanno ridefinendo tempi, linguaggi e gerarchie. Al centro della serata proprio questa domanda: cosa significa raccontare la musica nel 2026, quando l’algoritmo affianca – e talvolta sostituisce – lo sguardo umano?

A confrontarsi saranno Rossano Lo Mele, direttore editoriale di Rumore, Marco De Crescenzo, direttore delle testate Rumore e Newsic, e Nicholas David Altea, giornalista di Rumore e Social Media Editor di Wired Italia. Due prospettive complementari per affrontare temi cruciali: il ruolo delle riviste storiche nel nuovo ecosistema mediale, la scrittura musicale tra profondità critica e velocità digitale, e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla produzione editoriale e sulla costruzione dell’autorevolezza.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.

25 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.