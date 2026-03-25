A Milano, una multinazionale scopre il Millepiedi su VareseNews e dona 500 euro
Una delegazione dell’associazione è andata a Milano per consegnare uova e colombe acquistate dall'azienda. La donazione sarà destinata alle attività estive dei ragazzi
Una storia che parte da Varese e tocca il cuore di Milano, grazie a un articolo online che si è trasformato in un gesto vero di solidarietà. È accaduto nei giorni scorsi al Millepiedi, realtà del territorio impegnata nel sociale, che ha ricevuto una donazione da 500 euro grazie anche alla visibilità ottenuta su VareseNews.
Lunedì mattina una piccola delegazione del Millepiedi si è recata a Milano, ospite della multinazionale francese di riassicurazioni SCOR, con sede in centro città in un palazzo progettato dall’architetto Gio Ponti.
L’occasione era la consegna di uova di Pasqua e colombe che l’azienda ha acquistato per i suoi 32 dipendenti, contribuendo alla raccolta raccolta fondi lanciata dall’associazione. L’azienda ha contribuito con una donazione di 500 euro, che aiuterà i ragazzi del Millepiedi a coprire i costi delle vacanze estive.
È durante la visita che è emerso un dettaglio curioso: «Ci hanno raccontato – spiega la volontaria Roberta – di averci trovati online grazie a un articolo di VareseNews sulla campagna “Un mare di cioccolato”».
«Abbiamo anche trovato nuovi amici» raccontano dall’associazione.
La raccolta fondi prosegue e, ad oggi, restano ancora disponibili una ventina di uova di cioccolato al latte.
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