A Monvalle proseguono i lavori al depuratore: più capacità e nuovi sistemi di filtrazione

Procedono nei tempi previsti i lavori di ammodernamento del depuratore di Monvalle, un intervento destinato a migliorare la qualità delle acque che finiscono nel Lago Maggiore e a superare una delle procedure di infrazione comunitaria legate al trattamento delle acque reflue.

L’impianto, entrato in funzione nel 2000, era ormai bisognoso di un intervento di aggiornamento tecnologico. Per questo Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, ha avviato un progetto di revamping che in questi mesi sta portando alla riqualificazione delle principali sezioni del depuratore.

Più capacità e acqua più pulita

Tra gli obiettivi dell’intervento c’è anche l’aumento della capacità dell’impianto, che passerà da 12.500 a 16.000 abitanti equivalenti, grazie alla realizzazione di una seconda linea di trattamento. Un ampliamento che non comporterà ulteriore consumo di suolo.

Il cantiere riguarda tutte le principali sezioni dell’impianto. In queste settimane si sta intervenendo in particolare sulle vasche di ossidazione, considerate il cuore del sistema, che saranno completamente ristrutturate.

Sono già state completate invece le nuove sezioni di filtrazione e di disinfezione a raggi ultravioletti: la prima servirà a trattenere i solidi sospesi, mentre la seconda consentirà di abbattere la carica batterica residua prima dello scarico.

Un impianto in un’area delicata

Il depuratore si trova in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. Le acque trattate vengono infatti scaricate nel torrente Monvallina, a poca distanza dalle rive del Lago Maggiore e da una spiaggia molto frequentata durante l’estate.

Per questo motivo, oltre a intervenire sulle strutture, Alfa ha anche pensato a ottimizzare la gestione, ora affidata a un controllore di processo automatizzato che garantirà maggiore flessibilità e una eccellente efficienza energetica.

Investimento da due milioni di euro

I lavori, che dovrebbero concludersi entro la fine di maggio, prevedono un investimento di poco inferiore ai due milioni di euro. L’intervento rappresenta un passo importante nel percorso di adeguamento degli impianti di depurazione del territorio, con l’obiettivo di migliorare la tutela ambientale del Lago Maggiore e di superare una delle infrazioni europee legate al trattamento delle acque reflue.