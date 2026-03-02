A Nasca “Fili Parole e…”, nuovo spazio creativo del Circolo Acli di Castelveccana

A Nasca, frazione di Castelveccana, nasce uno spazio dedicato alla creatività, al fare insieme e alla cultura. Giovedì 5 marzo alle 17, nel Salone parrocchiale di via Pasubio, il Circolo Acli Castelveccana inaugura il laboratorio creativo “Fili Parole e…”, un progetto che punta a mettere al centro manualità, relazioni e radicamento sul territorio.

L’obiettivo è quello di costruire «creatività a 360°». Cuore dell’iniziativa sarà un laboratorio di cucito e sartoria, con un’attenzione particolare al riciclo di stoffe e capi. L’idea è dare nuova vita a materiali e indumenti, trasformandoli in qualcosa di diverso rispetto alla loro destinazione originaria: abiti per bambini, oggetti per la casa, gualdrappe e cucce per animali domestici.

Accanto alle tecniche tradizionali – cucito, ricamo, maglia, uncinetto – troveranno spazio anche lavorazioni più particolari come patchwork, quilt, pittura su stoffa e tie dye. Un modo per valorizzare competenze artigianali già presenti e, allo stesso tempo, aprirsi a sperimentazioni nuove.

“Fili Parole e…” non sarà soltanto un atelier creativo. Nel programma sono previste anche presentazioni di libri, con una preferenza per titoli che affrontano temi storici, sociali ed ecologici, con l’obiettivo di offrire uno sguardo sul mondo contemporaneo.

Il progetto nasce dall’impegno di un gruppo di donne con esperienze diverse, unite dal desiderio di creare un’opportunità in più per un territorio che, come sottolineano le promotrici, non può essere solo «terra di frontalieri, luogo di passaggio e non di radicazione».

Il laboratorio sarà operativo ogni lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, e si propone come spazio aperto alla comunità, dove fili e parole diventano strumenti per costruire legami.