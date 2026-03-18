A Olgiate Olona carta d’identità elettronica più semplice: foto in Comune e sportelli aperti anche nel weekend

L’anagrafe di Olgiate Olona rafforza i servizi per i cittadini in vista di una scadenza importante: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida e tutti dovranno dotarsi della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per accompagnare la transizione, il Comune ha introdotto diverse novità pensate per rendere il rinnovo più semplice e accessibile. La principale riguarda le fotografie: non sarà più necessario portare le fototessere, perché l’immagine viene acquisita direttamente allo sportello, senza costi aggiuntivi e nel rispetto degli standard richiesti.

A questo si aggiunge un ampliamento degli orari di apertura, con sportelli disponibili anche nel fine settimana e, a partire da maggio, in fascia serale. Già a marzo sono previste aperture straordinarie, comprese alcune giornate tra venerdì 20 e domenica 22.

Per richiedere la CIE è sufficiente presentarsi su appuntamento con la vecchia carta d’identità (o la denuncia di smarrimento), il codice fiscale e 22,21 euro. Il documento viene poi recapitato a domicilio in circa sei giorni lavorativi.

Un potenziamento dei servizi che punta a rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, in particolare di chi lavora e ha difficoltà a recarsi negli uffici negli orari tradizionali, e che si inserisce nel percorso di innovazione e digitalizzazione avviato dall’amministrazione comunale.