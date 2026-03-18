A Olgiate Olona un incontro pubblico per comprendere e prevenire il fenomeno hikikomori

L’Amministrazione comunale di Olgiate Olona promuove un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più delicati che oggi riguardano il mondo degli adolescenti: il ritiro sociale giovanile, conosciuto con il termine hikikomori.

L’appuntamento si terrà giovedì 10 aprile 2026 e vedrà la partecipazione dello psicologo Marco Crepaldi, fondatore e presidente dell’associazione Hikikomori Italia, impegnata a livello nazionale nello studio e nella sensibilizzazione su questo fenomeno.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere momenti di informazione e confronto sui cambiamenti e sulle fragilità che attraversano il mondo giovanile. Il fenomeno hikikomori riguarda ragazzi che progressivamente si allontanano dalla scuola, dalle relazioni e dalla vita sociale, arrivando in alcuni casi a vivere una condizione di isolamento prolungato all’interno della propria casa.

L’incontro coinvolgerà in particolare la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Ferrini, con un’attenzione speciale agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, ma sarà aperto a genitori, insegnanti e a tutti i cittadini interessati ad approfondire questa tematica.

Durante la serata il dottor Crepaldi accompagnerà il pubblico nella comprensione delle dinamiche del ritiro sociale, dei primi segnali di disagio e delle possibili strategie educative per sostenere i ragazzi e le loro famiglie. L’incontro vuole essere un’occasione per rafforzare quella alleanza educativa tra famiglia, scuola e comunità, fondamentale per prevenire situazioni di isolamento e fragilità.

«Come amministratori – sottolinea l’assessore Leonardo Richiusa– sentiamo la responsabilità di creare occasioni di ascolto e di dialogo su temi che riguardano da vicino i nostri ragazzi. Parlare di hikikomori significa non voltarsi dall’altra parte davanti alle difficoltà che alcuni giovani vivono, ma costruire insieme strumenti di comprensione e di sostegno».

L’incontro si inserisce nel percorso che il Comune di Olgiate Olona sta portando avanti con diverse iniziative dedicate ai giovani, con l’obiettivo di promuovere benessere, partecipazione e relazioni positive nella comunità.

«Esprimo un convinto plauso a questa iniziativa, che affronta il ritiro sociale giovanile come segnale profondo delle trasformazioni del nostro tempo – dice il Sindaco Giovanni Montano– .

Il fenomeno degli hikikomori ci interroga sul senso delle relazioni, dell’identità e dell’appartenenza nelle società contemporanee. Il contributo del dottor Marco Crepaldi aiuta a leggere queste dinamiche con consapevolezza e responsabilità.

È compito delle istituzioni ricostruire legami, generare fiducia e restituire ai giovani uno spazio nel mondo. Una comunità è davvero tale quando non lascia nessuno ai margini e sa trasformare le fragilità in coesione e futuro».

«Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona, che ha curato con impegno l’organizzazione dell’iniziativa, e al Rotary Club, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione di questa serata di sensibilizzazione e confronto. Una comunità cresce davvero quando riesce a prendersi cura dei propri ragazzi – conclude l’assessore Leonardo Richiusa–. Solo ascoltandoli, comprendendoli e camminando insieme possiamo evitare che qualcuno si senta solo o escluso».