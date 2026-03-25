A Oltrona di Gavirate è corsa contro il tempo per salvare l’oasi degli “animali spensierati”

Achille e Nerone sono due corvi. Larigal è un cavallo che qualcuno gli ha regalato quando sua figlia aveva diciotto anni. Alice è un’asinella arrivata che aveva cinque giorni di vita e andava nutrita col biberon. Anastasia è una pecora di tredici anni. Eros è un caprone così come Bruno.

Poi ci sono le oche, le anatre, i tacchini, le capre, le pecore, i cani, i pesci rossi nella vasca. Sessanta bestie in tutto, forse più, forse meno: Piero Vanini ha smesso di contarle da un pezzo.

Ognuna di loro ha un nome. Ed è proprio questo il valore: non sono “animali” in senso generico, non sono capi di bestiame, non sono numeri. Sono Achille e Nerone, sono Alice, sono Anastasia, sono Eros, sono Bruno. Sono compagni di una vita, amici che Piero accudisce ogni giorno, festività comprese.

Oggi, per un’ironia della sorte, è Piero Vanini quello che rischia di perdere tutto. E con lui, rischiano di perdere casa tutti gli animali spensierati, come si chiama la pagina Instagram che racconta la loro vita.

UNA FATTORIA NATA DAL NULLA

Era l’inizio degli anni Duemila. Piero lavorava alla Ilma, l’azienda di fronte al cui terreno oggi pascolano gli animali. Una passione che aveva sin da bambino e che non è mai sparita, nemmeno quando è diventato adulto e poi anziano.

Il signor Caraffini, proprietario della Ilma, gli concesse un appezzamento di terra inutilizzato. Piero lo prese così com’era: un terreno industriale, nudo, senza niente e cominciò a trasformarlo. «L’ho arato e seminato a mano, adagio adagio», racconta. Il prato ha cominciato a crescere, e, con il prato è arrivata, la prima capra. Poi le prime galline. Poi un’oca.

La stalla non esisteva: Piero l’ha costruita pezzo per pezzo con i materiali di scarto dell’azienda. Pannelli di legno che andavano smaltiti, casse, cassoni, perline. «Prima di buttarle via, porta qua», diceva ai colleghi. Lui andava su in ditta, caricava, e la sera tornava a costruire un altro angolo di rifugio per gli animali. Con le sue mani, con il suo tempo, con la sua passione.

LE CINQUE E MEZZA DI MATTINA

Chi vuole capire cosa significa amare gli animali come li ama Piero Vanini deve sapere che la sveglia suona alle cinque e mezza, ogni giorno, domenica compresa.

D’inverno, quando ancora è buio, Piero arrivava alla fattoria con la pila in mano. La luce elettrica non c’è mai stata: troppo complicato, troppo costoso. Ma non importava. Con quella torcia camminava tra le gabbie e i recinti, dava da mangiare agli animali, controllava che tutto fosse in ordine. Poi andava al lavoro.

A mezzogiorno, invece di tornare a casa, andava dagli animali. Perché magari la capra stava partorendo. Perché una gallina stava covando e lui doveva controllare. Perché c’era sempre qualcosa che richiedeva la sua presenza.

Finito il lavoro si ripresentava per chiudere le galline nel pollaio e tutelarle dalla volpe: «Una volta, in una sola notte, me ne ha fatte fuori quattordici. Ma non sono arrabbiato con la volpe: ognuno fa il suo verso. Io devo chiuderle e far sì che la volpe non entri dove c’è la gallina». La notte, poi, raccoglieva i capretti appena nati e li metteva al riparo dal freddo, uno per uno.

Così per venticinque anni.

GLI ANIMALI SALVATI E QUELLI DONATI

Non tutti gli animali della fattoria sono arrivati allo stesso modo. Alcuni erano feriti. Altri erano stati abbandonati. Altri ancora erano semplicemente “scomodi” per chi li possedeva: un cavallo regalato a una ragazza che poi è cresciuta e non sapeva più dove tenerlo, un’asinella neonata che, senza cure, sarebbe morta nel giro di ore.

Piero li ha presi tutti. Sempre. Con la logica semplice e generosa di chi sa che “dove ci stanno in due ci stanno in tre e anche in quattro”. E così la piccola stalla è diventata una stalla grande, e poi un fienile, e poi una vasca con i pesci rossi, e poi i rifugi per le oche e le anatre.

GLI ANIMALI DEL QUARTIERE

L’oasi degli Animali Spensierati – questo il nome scelto da Piero, con account Instagram @animalispensierari – non è solo sua. Nel tempo è diventata un punto di riferimento dell’intera frazione di Oltrona. I vicini si sono affezionati agli animali, li conoscono per nome, avvertono Piero se qualcosa non va. Sono diventati una rete di sorveglianza affettuosa, una sorta di comunità intorno a quel prato verde.

LA ILMA CHIUDE, E TUTTO CAMBIA

Poi arriva la notizia che cambia tutto. La Ilma fallisce: «Abbiamo perso un pezzo del nostro cuore», dice Piero, che in quell’azienda ci ha lavorato quarantatré anni. Ma al dolore personale si è aggiunta da qualche giorno una minaccia: la liquidazione delle proprietà collegate all’azienda che comprende anche il terreno della fattoria.

Il prato che Piero ha seminato a mano, la stalla che ha costruito con i materiali di recupero, i rifugi per gli animali, la vasca con i pesci: tutto sarà messo in vendita. E Piero non può permettersi di comprarlo.

Il problema è che il terreno, originariamente classificato come industriale, comprende oggi una piccola porzione edificabile. Ed è proprio quella piccola porzione che ne ha fatto lievitare il valore in modo esponenziale, portandolo a cifre fuori dalla portata di un pensionato con una passione e nessun capitale.

L’alternativa, trovare un altro terreno, ricominciare da zero a costruire stalle e rifugi, è un’opzione che Piero scarta: «Ho 66 anni e non non ho più la forza». E anche se ne avesse la forza fisica, non ne ha il tempo: i suoi animali sono anziani, alcuni molto fragili. Larigal ha quasi diciannove anni. Anastasia tredici. Non può semplicemente spostarli e aspettare che la nuova sistemazione sia pronta.

C’è poi un timore più profondo, quello che non riesce a dire senza che la voce si inceppi: «Ho paura che regalandoli, li condanno al macello».

POCHI MESI PER TROVARE UNA SOLUZIONE

Gli è stato concesso “qualche mese”. Quanto? Non è chiaro nemmeno a lui. Sembra che entro la fine di ottobre la situazione debba essere risolta. Se qualcuno acquisterà il terreno, a un prezzo superiore all’offerta che Piero ha già presentato, lui dovrà prendere gli animali e “sparire”.

Ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe. Non per l’intera cifra, impossibile, ma per avvicinarsi il più possibile, per dimostrare che c’è una comunità che vuole che questa storia continui. «Qualsiasi goccia va a riempire il mare», dice con semplicità.

Achille e Nerone aspettano sul loro trespolo. Alice bruca nel prato che Piero ha seminato a mano, un ciuffo alla volta, tanti anni fa. Anastasia ha tredici anni e non sa niente di aste e di porzioni edificabili. Larigal, il cavallo che c’era quando la figlia di Piero era una ragazza, è ancora lì. Per ora, sono ancora tutti a casa.