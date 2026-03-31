“A Passo Lento”: Biandronno riscopre le sue radici dalle palafitte ai giorni nostri

Un pomeriggio tra storia, racconti e natura sulle rive del lago di Varese. Il Circolo Culturale de Biandronn organizza una passeggiata culturale aperta a tutti per domenica 12 aprile, con ritrovo alle 15.30 presso la Cascina Camilla, in Via Isola Virginia 28.

A guidare i partecipanti sarà Luigi Zabattini, appassionato conoscitore di storia locale, che accompagnerà il gruppo in un percorso di circa due chilometri andata e ritorno — della durata di circa due ore — tra racconti, curiosità e storie legate al territorio di Biandronno: dalle antiche palafitte, patrimonio UNESCO affacciato sul lago, fino ai giorni nostri.

Un’occasione per camminare lentamente, riscoprire il proprio territorio e ascoltare storie che raramente si trovano sui libri. Al termine della passeggiata è prevista una merenda presso il pontile, nei pressi dell’imbarcadero per l’Isola Virginia.

Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio in Via Papa Giovanni XXIII n. 31.

L’iniziativa è promossa dal Circolo Culturale de Biandronn, associazione no profit impegnata nella valorizzazione della memoria e della cultura locale.

Info e iscrizioni su WhatsApp al numero 335 643 7268.