A passo lento dalle palafitte a oggi: domenica 12 aprile un’uscita con il Circolo de Biandronn
Nel pomeriggio è in programma una passeggiata culturale di 2 chilometri con Luigi Zabattini tra storia locale e paesaggio, con merenda finale al pontile
Il Circolo Culturale “de Biandronn”, nell’ambito delle sue proposte per far conoscere il territorio “a passo lento” lungo le sponde del lago di Varese, annuncia un’uscita domenica 12 aprile.
L’iniziativa in programma si intitola “A passo lento… Dalle palafitte ai nostri giorni” e propone una passeggiata culturale di circa 2 chilometri tra Biandronno e l’imbarcadero per l’Isola Virginia, guidata da Luigi Zabattini, appassionato conoscitore di storia locale.
Tra racconti, curiosità e richiami alle antiche palafitte, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle tracce del passato e delle trasformazioni del paese, con un percorso adatto a tutti e un tempo di cammino previsto di circa due ore.
L’appuntamento è per domenica 12 aprile alle 15.30, con ritrovo a Cascina Camilla, in via Isola Virginia 28, a Biandronno; i parcheggi per le auto sono disponibili nelle vicinanze, in via Papa Giovanni XXIII n. 31.
Al termine della passeggiata è prevista una merenda presso il pontile, per concludere il pomeriggio in compagnia davanti al lago.
Il Circolo Culturale “de Biandronn” è un’associazione no profit che propone iniziative con il sostegno di partner del territorio.
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