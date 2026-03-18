A Radio Missione Francescana si parla di ricostruzione mammaria
Il medico che sarà intervistato venerdì 20 marzo 2026 alle ore 11.10 è il professor Luigi Valdatta, direttore S.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva Ospedale di Circolo Varese
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 20 marzo 2026 alle ore 11.10 è il professor Luigi Valdatta, direttore S.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva Ospedale di Circolo Varese, Asst Settelaghi e Direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Università degli Studi dell’Insubria .
Titolo della trasmissione “Ricostruzione Mammaria: attualità e futuro“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 22 marzo 2026 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese. 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
Per messaggi, richieste, domande e curiosità è possibile scrivere su WhatsApp al numero 351 4518084. I messaggi saranno letti in diretta e durante tutta la settimana .
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