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A Rovello Porro è il fine settimana di “Fatti di Danza”: attesi 400 ballerini

Domenica 29 marzo al Teatro San Giuseppe un’intera giornata di esibizioni tra danza classica, contemporanea e hip hop per il concorso nazionale che coinvolge 30 scuole di danza da tutta Italia

Generico 23 Mar 2026
Spettacoli

29 Marzo 2026

Un’intera giornata dedicata alla danza, con numeri da record e partecipazione da tutta Italia. Domenica 29 marzo il Teatro San Giuseppe di Rovello Porro ospita “Fatti di Danza 2026”, il concorso organizzato da Next Step – Accademia di danza, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi per il settore.

Numeri in crescita per l’edizione 2026

Saranno circa 400 i ballerini in scena, provenienti da 30 scuole di danza italiane, per una manifestazione che punta a coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Gli organizzatori stimano oltre 670 spettatori nel corso della giornata, a conferma di un interesse sempre più forte per l’evento.

Un risultato che testimonia la crescita del concorso e il suo radicamento nel territorio.

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti riconosciuti nel panorama della danza: Virna Toppi, Marco Messina, Angelo Zizzi e Simone D’Altilia.

Un elemento che contribuisce a rendere il concorso un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani danzatori, anche grazie alla possibilità di ottenere premi e borse di studio a livello nazionale e internazionale.

Tre momenti di spettacolo

La giornata sarà suddivisa in tre blocchi di esibizioni, con spettacoli dalle 10 alle 19.30. Un programma intenso che permetterà al pubblico di assistere a diverse discipline, dal classico al contemporaneo, fino all’hip hop e alla videodance, oltre a una sezione dedicata alle coreografie e ai più piccoli.

Informazioni e  biglietti contattando gli organizzatori al numero 351 8325810 o via mail a fattididanza.info@gmail.com

26 Marzo 2026
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