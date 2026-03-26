A Rovello Porro è il fine settimana di “Fatti di Danza”: attesi 400 ballerini

Domenica 29 marzo al Teatro San Giuseppe un’intera giornata di esibizioni tra danza classica, contemporanea e hip hop per il concorso nazionale che coinvolge 30 scuole di danza da tutta Italia

Un’intera giornata dedicata alla danza, con numeri da record e partecipazione da tutta Italia. Domenica 29 marzo il Teatro San Giuseppe di Rovello Porro ospita “Fatti di Danza 2026”, il concorso organizzato da Next Step – Accademia di danza, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi per il settore.

Numeri in crescita per l’edizione 2026

Saranno circa 400 i ballerini in scena, provenienti da 30 scuole di danza italiane, per una manifestazione che punta a coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Gli organizzatori stimano oltre 670 spettatori nel corso della giornata, a conferma di un interesse sempre più forte per l’evento.

Un risultato che testimonia la crescita del concorso e il suo radicamento nel territorio.

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti riconosciuti nel panorama della danza: Virna Toppi, Marco Messina, Angelo Zizzi e Simone D’Altilia.

Un elemento che contribuisce a rendere il concorso un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani danzatori, anche grazie alla possibilità di ottenere premi e borse di studio a livello nazionale e internazionale.

Tre momenti di spettacolo

La giornata sarà suddivisa in tre blocchi di esibizioni, con spettacoli dalle 10 alle 19.30. Un programma intenso che permetterà al pubblico di assistere a diverse discipline, dal classico al contemporaneo, fino all’hip hop e alla videodance, oltre a una sezione dedicata alle coreografie e ai più piccoli.

Informazioni e biglietti contattando gli organizzatori al numero 351 8325810 o via mail a fattididanza.info@gmail.com