A Saronno completati i lavori al campo di baseball di via Ungaretti, ora più inclusivo

Si sono conclusi i lavori di adeguamento del campo da baseball e softball di via Ungaretti a Saronno. L’intervento, finanziato dal Comune con un investimento di circa 25 mila euro, ha permesso di rendere la struttura più accessibile e funzionale, con particolare attenzione allo sport inclusivo.

L’intervento ha riguardato in particolare la trasformazione delle superfici di gioco: le aree in erba sono state convertite nelle tradizionali corsie in terra rossa. Una modifica tecnica importante che consente agli atleti non vedenti e ipovedenti di percepire meglio il terreno e orientarsi durante la partita.

Un passo avanti significativo verso un impianto pensato per accogliere diverse tipologie di sportivi, favorendo la partecipazione e l’inclusione.

Grazie a questi lavori, il campo ospiterà la formazione CISV Hurricane Saronno, tra le squadre più titolate nel baseball per ciechi. La squadra ha infatti scelto di trasferirsi in città e disputerà qui le proprie partite ufficiali.

Una presenza che rafforza il ruolo dell’impianto nel panorama sportivo locale e nazionale.

Oltre all’aspetto inclusivo, i lavori hanno consentito di adeguare il campo anche ai requisiti tecnici richiesti dalle categorie superiori del baseball tradizionale, ampliando così le possibilità di utilizzo della struttura.

Concluso l’intervento sul campo, l’attenzione si sposta ora sulla viabilità di accesso. È infatti previsto il ripristino del manto stradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti dell’impianto.