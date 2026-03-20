Saronno
A Saronno il gran finale di “Giorni DiVersi”: tre giorni tra poesia, teatro e musica
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo gli ultimi appuntamenti della rassegna portano in città autori, spettacoli e performance che intrecciano linguaggi diversi attorno alla poesia
20 Marzo 2026 - 22 Marzo 2026
Si avvia verso la conclusione l’edizione 2026 di “Giorni DiVersi”, il festival di poesia della città di Saronno giunto alla quinta edizione. Dopo una settimana di incontri, letture e spettacoli, il programma entra nel vivo del weekend finale, da venerdì 20 a domenica 22 marzo, con appuntamenti che intrecciano poesia, teatro e musica.
Venerdì tra poesia e performance
Il primo appuntamento del fine settimana è venerdì 20 marzo alle 18, nella Sala Nevera, con Paola Loreto che presenta “Miei lari”, un libro che attraversa memoria familiare e perdita, trasformando i ricordi in presenze simboliche.
La serata prosegue alle 21 con una lezione-performance dedicata a Dino Campana. Gianni Turchetta porterà il pubblico dentro i «Canti Orfici», tra letture e racconto della vita intensa e tormentata del poeta, in un viaggio che unisce biografia e letteratura
Sabato tra arte, danza e teatro
Sabato 21 marzo il festival si apre alle 11 al Museo della Ceramica Gianetti con la presentazione del libro di Alessandro Biancalana dedicato agli Hausmaler e alla decorazione della porcellana europea.
Nel pomeriggio, alle 14.30 a Villa Gianetti, spazio a “Tre stanze”, una performance itinerante che unisce danza, teatro, musica e poesia in un’esperienza immersiva e per piccoli gruppi.
Alle 18 si torna alla poesia con Giancarlo Pontiggia, finalista al Premio Strega Poesia 2025, che presenterà «La materia del contendere», un’opera che riflette sui conflitti interiori e universali dell’essere umano
La giornata si chiude alle 21 al Museo della Ceramica con lo spettacolo teatrale “Perdono”, in cui l’attore e ceramista David Riganelli dà vita a una narrazione fatta di gesti, materia e trasformazione.
Domenica il gran finale
Il festival si conclude domenica 22 marzo con due appuntamenti principali. Alle 11, a Villa Gianetti, Marco Pelliccioli presenta “Nel concerto del tempo”, offrendo uno sguardo sulla contemporaneità attraverso il confronto tra passato e presente.
Gran finale alle 17 al Cinema Prealpi con un reading musicale tratto dall’Odissea, con Nicola Gardini e Francesca Tripaldi. Uno spettacolo che restituisce la forza del poema omerico tra parola e musica, seguito dalla premiazione del concorso “Tra le righe”
. Qui potete scaricare il programma completo del festival