A Solaro una domenica “vintage”, con il Mercatino del baratto e dell’usato
L'appuntamento è per domenica 8 marzo dalle 9.00 alle 18.00, con decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò
Domenica 8 marzo a Solaro nuovo appuntamento con “Vintage”, il mercatino del baratto e dell’usato.
Dalle 9.00 alle 18.00 in piazza Libertà saranno presenti decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò. Una giornata all’insegna del riuso, pensata non solo per valorizzare il centro cittadino ma anche per favorire una cultura del consumo più sostenibile e consapevole, riducendo gli sprechi e promuovendo il recupero.
Un’occasione per appassionati, curiosi e famiglie per scoprire pezzi unici, scambiare oggetti dimenticati e incontrarsi.
Foto di Kerstin Riemer da Pixabay
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.