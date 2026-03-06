Varese News

A Solaro una domenica “vintage”, con il Mercatino del baratto e dell’usato

L'appuntamento è per domenica 8 marzo dalle 9.00 alle 18.00, con decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò

Domenica 8 marzo a Solaro nuovo appuntamento con “Vintage”, il mercatino del baratto e dell’usato.

Dalle 9.00 alle 18.00 in piazza Libertà saranno presenti decine di espositori pronti a dare nuova vita a oggetti, accessori, arredi e curiosità dal sapore retrò. Una giornata all’insegna del riuso, pensata non solo per valorizzare il centro cittadino ma anche per favorire una cultura del consumo più sostenibile e consapevole, riducendo gli sprechi e promuovendo il recupero.

Un’occasione per appassionati, curiosi e famiglie per scoprire pezzi unici, scambiare oggetti dimenticati e incontrarsi.

Foto di Kerstin Riemer da Pixabay

Pubblicato il 06 Marzo 2026
