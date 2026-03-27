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Travedona Monate

A Travedona Monate torna lo “Svuota baule”: il mercatino tra privati in piazza mercato

Domenica 29 marzo una giornata per riscoprire il riuso e il baratto tra vicini di casa. Appuntamento dalle 9 alle 14 in via Don Luigi Sturzo

Mercatino francese a Varese
Sagre, Fiere e Feste

29 Marzo 2026

Domenica 29 marzo a Travedona Monate appuntamento con lo Svuota baule, il mercatino tra privati per vendere e scambiare gli oggetti usati. L’appuntamento è in piazza mercato, in via Don Luigi Sturzo, dalle 9:00 alle 14:00. Un’iniziativa pensata per favorire il riuso e trascorrere del tempo insieme, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Lo Svuota baule è un’occasione per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati: libri, giocattoli, abbigliamento, piccoli elettrodomestici e curiosità trovano spazio direttamente dai bagagliai delle auto o sui banchi allestiti dai partecipanti.

Come funziona

Il mercatino è aperto ai privati che desiderano vendere o scambiare oggetti usati. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle e curiosare tra le proposte. Il mercatino apre alle 9:00 e dura fino alle 14:00. L’organizzazione segnala che, in caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Organizzato da

27 Marzo 2026
Redazione VareseNews
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