A Varese affluenza al 16,34% alle 12 per il referendum costituzionale

Affluenza in linea con il dato regionale, ma ancora lontana da quella lombarda: alle 12:00 di domenica 22 marzo, in provincia di Varese ha votato il 16,34% degli aventi diritto per il referendum costituzionale. Un dato leggermente superiore alla media nazionale ma inferiore rispetto a quello registrato in Lombardia.

Il voto riguarda la riforma della Costituzione che interviene in particolar modo sull’organizzazione della Magistratura. Gli elettori sono chiamati a esprimersi con un sì per confermare la riforma approvata dal Parlamento o con un no per respingerla.

I dati dell’affluenza

La prima rilevazione della giornata evidenzia una partecipazione moderata anche nel territorio varesino. Il dato provinciale si colloca a metà tra quello nazionale e quello regionale, confermando una tendenza già osservata in altre consultazioni recenti.

Nel dettaglio, l’affluenza alle urne registrata alle 12:00 di domenica 22 marzo è stata al 14,05% in Italia, al 17,46% in Lombardia e al 16,34% in Provincia di Varese. Un andamento che sarà da monitorare nel corso della giornata, soprattutto nelle prossime rilevazioni, per capire se l’affluenza crescerà in modo significativo.

Il peso della partecipazione sul risultato

L’affluenza alle urne è uno degli elementi più osservati in questo tipo di consultazioni. Secondo diversi analisti politici, infatti, il livello di partecipazione potrebbe incidere anche sull’esito del voto. In particolare, una bassa affluenza viene spesso associata a un possibile vantaggio per il fronte del no. Al contrario, una partecipazione più alta potrebbe favorire il sì.