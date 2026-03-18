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A Varese Antonino Pittà racconta il “Satyricon” di Petronio Arbitro, tradotto da Piero Chiara

A Villa Recalcati l’11 aprile l’evento del ciclo #Chiara8626, per il quarantennale dalla scomparsa di Piero Chiara

Antonino Pittà racconta il “Satyricon” di Petronio Arbitro, tradotto da Piero Chiara
Incontri

11 Aprile 2026

Con il latinista Antonino Pittà, il Premio Chiara vi invita alla riscoperta del capolavoro narrativo della letteratura latina, vivida istantanea della vita quotidiana e dell’ambiente del I sec. d.C. … nonché uno dei cimenti più riusciti di Piero Chiara come traduttore (con la collaborazione di Federico Roncoroni), che intese renderlo nella forma di un romanzo contemporaneo, rispettando però il testo originale e lo spirito dell’epoca.

Evento del ciclo #Chiara8626, per il quarantennale dalla scomparsa di Piero Chiara.

Maggiori Informazioni

18 Marzo 2026

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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