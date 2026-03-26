A Varese Arcigay lancia il Gruppo Donna: primo incontro il 28 marzo
L’iniziativa rientra nel progetto SISTER_VA e punta a offrire luoghi sicuri e accessibili per affrontare discriminazioni e costruire relazioni e consapevolezza
A Varese nasce il Gruppo Donna di Arcigay, un nuovo spazio pensato per le donne della comunità LGBTQIA+. L’associazione ha annunciato l’avvio della fase costituente, un percorso partecipato che porterà alla creazione di un luogo di confronto, relazione e autodeterminazione sul territorio.
L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto SISTER_VA e punta a rispondere a un’esigenza ancora poco visibile: quella di spazi sicuri e realmente accessibili per donne lesbiche, bisessuali, queer e trans, che spesso si trovano ad affrontare discriminazioni complesse e difficili da intercettare.
Uno spazio costruito insieme
Il Gruppo Donna nasce con un’impostazione “women-lead”, cioè guidata direttamente dalle partecipanti, e si fonda su pratiche orizzontali e partecipazione attiva. Non solo un luogo di incontro, ma un contesto in cui condividere esperienze, sviluppare consapevolezza e costruire nuove relazioni.
«Le donne LGBTQIA+ – Alice Millefanti, presidentessa di Arcigay Varese – si trovano frequentemente ai margini, non solo nella società, ma talvolta anche all’interno degli stessi servizi e spazi che dovrebbero accoglierle. Con il Gruppo Donna vogliamo invertire questa logica: non più spazi pensati per loro, ma spazi costruiti con loro e guidati da loro».
Al via la fase costituente
La fase iniziale sarà centrale per definire identità e obiettivi del gruppo. Le partecipanti saranno infatti coinvolte direttamente nella costruzione del progetto, contribuendo anche alla stesura di un documento programmatico.
«Crediamo profondamente – prosegue Millefanti – che il cambiamento passi dalla possibilità di riconoscersi, di sentirsi legittimate e di agire insieme. Il Gruppo Donna è uno spazio politico nel senso più autentico del termine: un luogo in cui le esperienze diventano voce, e la voce diventa azione».
Il primo incontro
Il primo appuntamento della costituente è in programma sabato 28 marzo, dalle 15.30 alle 17, nella sede di Arcigay Varese in piazza XXVI Maggio 14. L’incontro, aperto a tutte, sarà dedicato a chi desidera partecipare attivamente alla nascita del gruppo.
L’accesso è libero e l’invito è rivolto a tutte le donne della provincia di Varese interessate a portare il proprio contributo.
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