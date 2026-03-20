A Varese c’è una Gemma Rara, tra ricerca genetica e aiuto alle famiglie
Paola Granata e Rosario Casalone, due medici in pensione che sono andati oltre la loro professione, raccontano il ruolo di questa associazione a supporto dei malati, delle famiglie e dell'unità di genetica dell'ASST Sette Laghi
Nella nuova puntata di Soci All Time su Radio Materia si accendono i riflettori su La Gemma Rara, associazione di volontariato nata a Varese nel 2007 per sostenere le persone alle prese con malattie rare e le loro famiglie. Ospiti della trasmissione, insieme al giornalista Orlando Mastrillo, Paola Granata e Rosario Casalone, medici oggi in pensione ma ancora attivamente coinvolti nel progetto.
Dalla ricerca al supporto quotidiano
L’associazione si distingue per un impegno concreto sul fronte della ricerca scientifica, in particolare nell’ambito della genetica. Attraverso il finanziamento di borse di studio e progetti avanzati, La Gemma Rara contribuisce a rendere più rapide e precise le diagnosi, collaborando con le strutture sanitarie del territorio come l’ASST Sette Laghi.
Un lavoro che ha permesso negli anni di introdurre tecnologie diagnostiche innovative e di sostenere studi su patologie complesse, spesso difficili da individuare. L’obiettivo è chiaro: offrire risposte più tempestive ai pazienti e alle loro famiglie.
Un aiuto concreto alle famiglie
Accanto alla ricerca, l’associazione porta avanti un’importante attività di supporto sociale. Attraverso un portale informativo dedicato, le famiglie possono orientarsi tra esenzioni, percorsi sanitari e servizi disponibili, trovando indicazioni pratiche e contatti utili.
Tra le iniziative più recenti c’è la serie di video tutorial “Sempre al tuo fianco”, pensata per aiutare nella gestione quotidiana dei pazienti anche a domicilio, riducendo il senso di smarrimento che spesso accompagna queste situazioni.
Cultura e sensibilizzazione
Non manca l’attenzione agli aspetti culturali e relazionali. L’associazione promuove infatti progetti che valorizzano il talento artistico delle persone, andando oltre la disabilità e favorendo l’inclusione.
Come sottolineato nel corso della puntata, l’obiettivo dei fondatori è quello di superare i confini della professione medica: «Non ci occupiamo solo di malattie, ma delle persone e delle loro vite». Un impegno che guarda al territorio, con l’intento di combattere l’isolamento e costruire una rete di consapevolezza e solidarietà.
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