A Varese i futuri comunicatori e medici si confrontano sulla sanità di domani: “Più vicina alle persone”

Non solo relazioni tecniche e numeri sulla crescita del comparto farmaceutico, ma anche – e soprattutto – uno spazio di confronto reale tra generazioni. Nel secondo dei tre giorni degliStati Generali dell’Economia della Salute alle Ville Ponti di Varese, mentre dall’auditorium si seguiva anche il collegamento con Villa Andrea, a prendersi la scena sono stati gli studenti: futuri comunicatori e futuri medici chiamati a interrogarsi sul sistema sanitario che erediteranno – e che, in parte, saranno chiamati a costruire.

Il dialogo con Pierluigi Petrone, presidente dell’associazione Life (Logistica Integrata Pharma and Healthcare), si è trasformato rapidamente in un confronto aperto, dove alle riflessioni sulla supply chain farmaceutica, sull’innovazione e sulla sostenibilità del sistema si sono intrecciate domande dirette, spesso molto concrete, da parte dei ragazzi dell’Università dell’Insubria e dell’Einaudi di Varese.

Petrone ha offerto una lettura ampia del sistema, partendo dal ruolo strategico della filiera farmaceutica, dalla produzione alla distribuzione, sottolineando come l’Italia sia oggi uno dei principali hub europei del settore, con una crescita significativa dell’export e della capacità manifatturiera. Ma accanto ai numeri, ha richiamato la necessità di ripensare il sistema nel suo insieme: rafforzare l’autonomia produttiva europea, ridurre la dipendenza dall’estero per le materie prime e, soprattutto, garantire che innovazione e accesso alle cure procedano di pari passo.

Al centro del suo intervento anche il tema della distribuzione e della prossimità: una sanità meno ospedalocentrica, più territoriale, capace di portare le cure vicino ai cittadini, valorizzando il ruolo delle farmacie e della logistica sanitaria come infrastruttura essenziale. Produrre innovazione, è il senso del suo intervento, non basta se non si è in grado di far arrivare il farmaco al paziente in modo efficiente, sicuro e uniforme sul territorio.

Uno sguardo più consapevole sulla sanità

«Il panorama della sanità è molto più complesso rispetto a quello che emerge dai media tradizionali». Ivan Caimi, primo anno di Scienze tecniche della comunicazione, sintetizza così uno dei principali apprendimenti della mattinata. Il contatto diretto con chi opera nel settore – sottolinea – permette di superare una visione semplificata e acquisire strumenti per comprendere davvero il sistema. Una consapevolezza che si accompagna anche a una richiesta precisa: «Mi aspetto una sanità che riesca a far fronte ai numeri e che rimanga pubblica. Oggi molti cittadini sono costretti a rivolgersi al privato per via dei tempi di attesa».

Comunicazione e fiducia, la sfida dei futuri professionisti

Per chi studia comunicazione, la sanità non è solo un ambito tecnico ma anche – e sempre di più – un terreno cruciale per la costruzione della fiducia. «Dopo il Covid ho capito quanto sia importante comunicare in modo efficace mantenendo la fiducia del cittadino» spiega Arianna Scossiroli, studentessa magistrale. La pandemia ha lasciato un’eredità chiara: senza una comunicazione chiara, trasparente e credibile, anche le politiche sanitarie più solide rischiano di non funzionare.

Tra gli interventi istituzionali, ciò che ha colpito maggiormente è stato il richiamo a un cambiamento di paradigma: «Passare da una sanità ospedalocentrica a una sanità più territoriale». Un modello che gli stessi relatori hanno indicato come necessario per affrontare le sfide future. Ma per i giovani la trasformazione deve essere anche culturale: «Vorrei una sanità che si prenda cura della persona, non solo del paziente. E soprattutto che sappia ascoltare».

Il tema dell’ascolto emerge con forza anche nelle parole di Randa Callegari. «Spesso noi giovani veniamo ascoltati meno, ma anche noi abbiamo un punto di vista importante». Un richiamo che si inserisce perfettamente nell’invito lanciato dai moderatori a costruire, a partire dal confronto, una serie di raccomandazioni da portare ai decisori pubblici. Per gli studenti, l’innovazione tecnologica rappresenta una leva fondamentale, ma non sufficiente da sola: «Può migliorare gli ospedali, la gestione degli appuntamenti, i macchinari. Ma serve una sanità che continui a migliorarsi nel tempo».

Futuri medici tra ideale e realtà

Se i comunicatori guardano al sistema nel suo complesso, gli studenti di medicina si confrontano già con il ruolo che dovranno ricoprire. «È importante iniziare a capire come funziona il mondo della sanità anche dal punto di vista economico e politico» osserva Chiara Castro Giovanni, al secondo anno. Il convegno, in questo senso, ha aperto uno sguardo su dimensioni spesso poco affrontate nei primi anni di formazione. Tra i concetti più forti emersi, quello della centralità della persona: «È qualcosa che ci viene ripetuto spesso anche in università». Ma tra teoria e pratica si inserisce una criticità evidente: il tempo. «Mi piacerebbe essere un medico che abbia la possibilità di dedicare il giusto tempo ai pazienti, ma sappiamo che oggi non sempre è così».

Territorio, equità e ruolo dello Stato

Più analitico lo sguardo di Samuele Assunto, primo anno di medicina, che ha colto uno dei nodi centrali del dibattito: la riorganizzazione territoriale delle cure. «Si è parlato di una sanità più delocalizzata, meno centrata sull’ospedale», spiega. Un modello che apre però interrogativi importanti: «Quanto deve essere affidato ai privati e quanto deve restare prerogativa dello Stato?». Il tema dell’equità torna con forza: «Lo Stato dovrebbe garantire uniformità delle cure su tutto il territorio nazionale». Una questione che nel dibattito è emersa anche rispetto alle differenze tra regioni e ai tempi di accesso ai farmaci.

Un dialogo che guarda al futuro

Le domande degli studenti hanno intercettato molti dei temi affrontati da Petrone: dalla necessità di rendere l’Europa meno dipendente dall’estero per la produzione dei principi attivi, al ruolo della logistica nella garanzia dell’accesso ai farmaci, fino al delicato equilibrio tra innovazione e sostenibilità economica. Un equilibrio che, come emerso nel confronto, passa anche da scelte politiche e organizzative: dal rafforzamento della sanità territoriale alla ricerca di maggiore uniformità tra le regioni.

Ma ciò che resta, al di là dei dati e delle strategie, è il segnale di una generazione attenta e consapevole. Una generazione che chiede di essere coinvolta e che individua alcune priorità chiare: accesso equo alle cure, rafforzamento del sistema pubblico, maggiore ascolto del paziente e una sanità più vicina ai territori. In altre parole, un sistema capace non solo di curare, ma di prendersi cura.