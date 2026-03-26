A Varese il generale Vannacci riempie la sala: “Futuro Nazionale nel 2027 ci sarà”

Seicentocinquanta persone per Roberto Vannacci: per “Futuro Nazionale” un debutto varesino sicuramente significativo, tra militanti del suo movimento e curiosi del “generale”. Tanto più significativo se si considera che è serata in cui l’Italia si gioca l’ingresso ai mondiali di calcio.

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Il parcheggio dell’UnaHotels si è riempito rapidamente, segno di un interesse che ha superato le attese. In sala si mescolano sostenitori e semplici curiosi. Anagraficamente si va dai ragazzini fino ai settantenni. Tra i presenti anche qualche “celebrità” come la showgirl e attrice Sylvie Lubamba, alcune figure note del territorio, anche di altri partiti: l’imprenditore Franco Colombo, il candidato sindaco Furio Artoni di Luino, Ciro Calemme e Nino Caianello (oggi nell’Udc), Max Rogora di Busto Arsizio, Francesco Marcello – già candidato sindaco di destra a Varese – e l’avvocato Marta Criscuolo (che però, dopo una lunga attesa, ha deciso di allontanarsi contrariata commentando: «Cominciamo male»).

Ritardo causato dall’aereo, spiega subito Vannacci all’arrivo. «Siamo seicento? Il doppio di quelli di Leonida, non me l’aspettavo, qui sono stati bravissimi». A organizzare l’incontro il gruppo locale di Futuro Nazionale: il presidente Daniele Parisi insieme ad Arturo Ceci, Giovanni Longo, Sara Rasconà, Dario Mazzola e Toto Coppola.